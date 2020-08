'U malom vrtu raste divlji plod': autorizirana biografska knjiga o Divljim Jagodama, autora Stjepana Jurasa

Luksuzna, limitirana edicija ove knjige dostupna je u pretprodaji od 31. kolovoza, u svega dvije stotine primjeraka

Autorizirana biografska knjiga Divljih Jagoda, u impozantnom popisu sudionika donosi razgovore i nevjerojatne priče s više od stotinu ljudi iz više od četrdeset godina duge povijesti benda. Za knjigu tako, među ostalima, govore Zele Lipovača, Toni Janković, Adonis Dokuzović, Alen Islamović, Don Airey, Mladen Vojičić Tifa, Vlado Podany, Dragan Điđi Jankelić, Zlatan Stipišić Gibonni, Žanil Tataj, Pero Galić, Geoff Hannington, Tony Martin, Andy LaRocque, Dean Karr, Denis Mujadžić, Alen Slavica, Gordan Penava Pišta, Igor Kelčec, Dave Murray, Kit Woolven, Dado Topić, Vedran Božić, Pete Hinton, Jurica Pađen, Ismet Kurtović, Siniša Škarica, Neno Ninčević, Dino Merlin, Davor Sučić (Sejo Sexon), Nikša Bratoš, Bruno Langer, Bora Đorđević, Ivan Ćaleta, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi glazbenici, producenti, “roadiji” i ljudi bitni za sve ono što su Divlje Jagode postigle kroz gotovo pola stoljeća djelovanja. "Radeći na ovoj biografskoj knjizi, usprkos bliskoj suradnji s osnivačem Divljih Jagoda Zeletom Lipovačom, nisam se bojao 'zakopati' tamo gdje nitko do sad nije i izvući na površinu informacije o kojima se nitko do sad nije usudio javno govoriti. Neovisnost u pisanju, slobodno iznošenje svojih mišljenja i stavova i davanje sugovornicima da iznesu sve što im je 'na duši', pa makar je to ponekad i izlazilo iz okvira dobrog ukusa, bili su moji jedini uvjeti za rad na ovoj knjizi. Uz priču o Divljim Jagodama, u knjizi sam pratio i timeline domaće i svjetske glazbene scene. Fanove očekuje potpuno novi format biografskih knjiga, do sad još neviđen na ovim prostorima, prepun usporedbi, povezivanja i analiza brojnih događaja. Spektakl, okršaji, ravnanje starih računa i otvaranje pandorine kutije kao i odgovor na trideset i pet godina staro pitanje 'hoće li se ikada dogoditi reunion tzv. zlatne četvorke' dio su ove knjige na koju sam jako ponosan. Ova knjiga je obavezno štivo na policama svakog ozbiljnog ljubitelja, ne samo Divljih Jagoda, nego i popularne, posebice rock glazbe s ovih prostora posljednjih pola stoljeća." zaključio je autor Stjepan Juras. Knjiga, dizajnirana od strane nagrađivanog dizajnera Igora Kelčeca, na tristotinjak stranica, donosi pregršt nikad viđenih fotografija, novinskih članaka te nevjerojatnih priča.