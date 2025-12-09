Što čitati: Knjige za one koji vole velike likove i stvarne ispovijedi

Donosimo pet novijih naslova naših nakladnika, a svoje predstavnike imaju Disput, Fraktura, Hena com, V.B.Z. i Naklada Ljevak

Zar je ovo bio život? Tomáš Halík, prijevod Vikica Tišljar (Fraktura)

U svojoj iznimnoj knjizi Zar je ovo bio život? međunarodno priznati teolog i autor Tomáš Halík otvoreno pripovijeda dramatičnu priču svoga života – priču o odrastanju u komunističkoj Čehoslovačkoj, obraćenju na kršćanstvo u vrijeme kada je Crkva bila progonjena, tajnom studiju teologije i svećeničkom ređenju koje je morao skrivati čak i od vlastite majke. Kroz njegovu autobiografiju provlači se burna povijest Crkve i društva u srcu Europe: Praško proljeće 1968., okupacija Čehoslovačke, samo­spaljivanje Jana Palacha, tajna predavanja po privatnim stanovima, Baršunasta revolucija i prijelaz iz totalitarizma u demokraciju. Tomáš Halík bio je izravan svjedok tih događaja, a njegovo literarno svjedočanstvo donosi dragocjen uvid u političku i duhovnu pozadinu epohe. Više od desetljeća radio je kao psihoterapeut, a istodobno je bio aktivan u "podzemnoj Crkvi" i disidentskom pokretu zajedno s kardinalom Tomášekom i Václavom Havelom, koji ga je čak predložio kao svoga mogućeg nasljednika na mjestu predsjednika države. Duboko osobna, misaona i inspirativna, ova knjiga nudi rijedak pogled u duhovni pejzaž Europe druge polovice 20. stoljeća – i u potragu za smislom koja nikada ne prestaje. Život gospodina de Molièrea Mihail Bulgakov, prevela Ivana Peruško (Disput)

Romansirana biografija Život gospodina de Molièrea (1933) razigran je portret velikoga francuskog satiričara sedamnaestog stoljeća ispisan rukom velikoga ruskog satiričara dvadesetog stoljeća. Nije teško naslutiti što je Bulgakova privuklo Molièreu: dijelio je s njim uživanje u igri kao dramskom materijalu i neizlječivu strast prema kazalištu. Osim toga, obojica su pisala pod autokratskim režimom, neke im drame ili nikada nisu bile izvedene ili su bile zabranjene nakon postavljanja. Riječ je o hibridnom djelu koje spaja fikciju i biografiju, s tim da je tekst unatoč Bulgakovljevoj brižljivoj pozornosti spram povijesnih detalja manje službeni životopis, a više roman ispunjen iznenađenjima, prazninama, stranputicama, lakrdijama. Priča počinje obraćanjem primalje koja je porodila Molièrea, a završava fikcionaliziranim prikazom satiričarevih posljednjih sati života. Između je kronološka pripovijest u kojoj Bulgakov, sukladno svojoj spisateljskoj krilatici da "umjetnik mora voljeti svoju temu", svog junaka predstavlja na velikodušan, suosjećajan i entuzijastičan način, ali u isto vrijeme nemilosrdno raspravlja o pitanjima poput ovoga: zašto je njegov junak, rođeni komediograf, glupo ustrajao u uvjerenju da je predestiniran za pisanje tragedija? Roman Život gospodina de Molièrea zanimljiv je i napet u skladu i u mjeri sa zanimljivošću i napetošću života samoga Molièrea. Vango – Između neba i zemlje Timothée de Fombelle, prevela Maja Ručević (Hena com)

Zadivljujuća pustolovina međunarodno nagrađivanog autora Timothéea de Fombellea donosi nezaboravnu potragu za identitetom kroz prostranstva Europe. Pariz, 1934. Ispred katedrale Notre-Dame, usred mnoštva započinje potjera. Mladi Vango, koji je upravo trebao položiti svećeničke zavjete, iznenada postaje bjegunac. Bježi pred policijom koja ga optužuje za ubojstvo, ali bježi i pred tajanstvenim silama s još mračnijim namjerama. Vango ne zna tko je i mora otkriti tajne svoje zagonetne prošlosti te dokazati nevinost prije nego što bude prekasno. Njegove ga pustolovine vode kontinentom – vlakom, brodom, pa čak i legendarnim Graf Zeppelinom – od pariških krovova preko sicilijanskih otoka do maglovitih šuma Škotske. Tajanstven, nezaboravan i romantičan Vango – Između neba i zemlje donosi uzbudljivu priču koja će očarati sve ljubitelje smjelih podviga i junaka koji prkose pravilima. Riječ je o fantastičnom spoju avanture, mašte i emocije koji slavi snagu djetinjstva i njegovu čaroliju. Dnevnik prakse Nebojša Lujanović (Naklada Ljevak)

Novi roman novotravničkog pisca, znanstvenika, predavača i maratonca Nebojše Lujanovića Dnevnik prakse pripovijeda o izazovima odrastanja, nezaboravnom ljetu u jednom splitskom dućanu te o važnosti borbe za ljudsko dostojanstvo i bolje uvjete rada. Dok se njegovi vršnjaci suočavaju s tipičnim srednjoškolskim problemima, naš je pripovjedač primoran pomoći majci u rješavanju financijskih problema i – zaposliti se. To ga dovodi u splitski kvartovski dućan gdje je iznenada uronjen u svijet odraslih, prepun složenih problema hijerarhije, potplaćenosti, masovnog turizma… Tijekom nekoliko ljetnih tjedana on spoznaje te neugodne činjenice, ali kroz borbu radnica uviđa i da je promjena moguća. Njihovo nezadovoljstvo eskalira u neobičan građanski otpor, koji ih ubrzo dovodi u središte medijske pozornosti. Sve što će se dalje odviti jest priča o promjeni društva, ali i o osobnoj promjeni kroz koju prolazi pripovjedač. Stranice Dnevnika prakse premrežene su lucidnim spoznajama o svijetu koji nas čeka, ali i idejama o mogućim svjetovima; sve to pak povezano je komičnim obratima i toplim, životnim likovima, smještenim na malu mediteransku pozornicu koja u kratkom trenutku postaje moćno ogledalo svijeta. Sonny Boy, autobiografija Al Pacino, prijevod Andrea Šimunić (V.B.Z.)