Stiže spin-off The Officea, prvi trailer otkriva isti kaos i pokazuje da novinarstvo ipak nije mrtvo

Tvorci kultne američke serije koja je obilježila žanr tv-komedije svojom parodijom uredskog života vraćaju se s novim projektom – ovoga puta u redakciju lokalnih novina na američkom Srednjem zapadu. Spin-off 'The Paper', zamišljen kao mockumentary, u fokusu ima pokušaj oživljavanja propalog novinskog lista pod vodstvom neobičnog urednika i još čudnijeg tima

Američka humoristična serija The Office, koja je kroz devet sezona pratila zaposlenike fiktivne papirne tvrtke Dunder Mifflin u formi lažnog dokumentarca, stvorila je vlastiti svemir i redefinirala televizijski sitcom. Popularnost ove briljantne satire uredske dosade lansirala je karijere brojnih glumaca, od Stevea Carella do Johna Krasinskog, a njezin mockumentary format i suhi humor postali su prepoznatljiv televizijski jezik koji su kasnije preuzele i druge serije. Deset godina nakon njezina završetka, kamere se ponovno pale, ali sada ne u uredu, nego u redakciji propalih lokalnih novina u Ohiju. Nova serija The Paper, koju od 4. rujna prikazuje streaming servis Peacock, predstavlja svojevrsni spin-off kultne komedije koja je između 2005. i 2013. pratila svakodnevicu zaposlenika izmišljenog ureda papirne tvrtke Dunder Mifflin u Scrantonu. Umjesto ponovnog okupljanja stare ekipe, sad gledamo novu grupu zbunjenih, nekompetentnih likova koje pokušava organizirati ambiciozni glavni urednik, u novinama koje dijele ured s tvornicom toaletnog papira.

The Paper koristi isti format, isti humor i – barem djelomično – istu glumačku ekipu, a odvodi nas u fiktivni dnevni list Toledo Truth Teller u Ohiju, čiji novi glavni urednik Ned Sampson, kojega glumi irski glumac Domhnall Gleeson, pokušava na noge postaviti medij koji je izgubio publiku, novac i osoblje. Problem? Njegovi novinari nikada nisu pisali novinski tekst, ali su zato aktivni na Twitteru, pišu eseje za školu i savršeno barataju emoji-ima. Jeste li uopće ikad radili u novinama? pita ih Ned. Pisao sam referat u osnovnoj školi, odgovara jedan od likova. Ja sam tvitao, nadoveže se drugi. Uredništvo dijeli prostor s tvornicom toaletnog papira, budžet je ravan nuli, a jedino što ne nedostaje jest ambicija. Iako mu redakcija više nalikuje grupnom chatu nego novinskoj sobi, Sampson je odlučan u nakani da oživi "umirući povijesni list" i stvori nešto relevantno. Njegova strategija: motivirati nemotivirane, nahraniti gladne pažnje i – preživjeti.

Poput The Officea, serija koristi stil lažnog dokumentarca, s kamerama koje prate svaki gaf, sukob i pokušaj da se stvori ozbiljno novinarstvo u neslavnim uvjetima. Neeeee opet!!!! Ne pristajem... Posebno iznenađenje je povratak Oscara Martineza, jednog od najomiljenijih likova iz originalne serije, kojega ponovno tumači Oscar Nuñez. U traileru vidimo kako njegov lik, sada zaposlen u računovodstvu lista, s nevjericom gleda u kamere i viče: "Ne opet. Ne pristajem ni na što od ovoga! Uništit ću vam materijal – jeb... To si iskoristite." Nuñez je zasad jedini potvrđeni povratnik iz originalne postave, iako su glumci Jenna Fischer i John Krasinski u ranijim intervjuima isticali da bi se rado ponovno pojavili u nekom budućem projektu vezanom uz The Office, no zasad nisu povezani s The Paperom.

The Paper su osmislili Greg Daniels, tvorac američke verzije The Officea, i Michael Koman, poznat po satiričnoj seriji Nathan for You. Daniels ističe da ovo nije reboot, nego nova priča unutar istog univerzuma, slično kao što The Mandalorian postoji unutar svijeta Star Warsa. Umjesto uredskog života u Scrantonu, fokus je sada na novinarima koji pokušavaju vratiti smisao i svrhu novinama u digitalnom i dezinformacijama zasićenom dobu.

Fokus je na novinarima koji pokušavaju vratiti smisao i svrhu novinama u digitalnom i dezinformacijama zasićenom dobu Izvor: IMDB / Autor: Aaron Epstei - © 2025 Peacock TV





