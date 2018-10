Sanjarenje o boljoj ili drugačijoj budućnosti u novoj predstavi Saše Božića

Predstava 'Bolji život' autora i redatelja Saše Božića premijerno će se prikazati 11. listopada u Teatru &TD u 20 sati. Prvi dio 'Budućnost' izvest će Nataša Dangubić, Petra Hrašćanec i Jerko Marčić, a drugi, pod nazivom 'Igre prijestolja', Boris Barukčić i Ugo Korani

'U 'Budućnosti' glumci adresiraju gledatelje i pozivaju ih na sanjarenje o boljem životu, obećavajući kroz kazalište ispunjenje bolje budućnosti. Kazalište se pokazuje kao mjesto potencijala, fantazma i snova o mogućnosti boljeg života. No je li doista tako? Koliko naša potreba da budemo negdje drugdje zaprava razara naše bivanje u svakodnevici. Predstava počiva na jednostavnoj proceduri: izvođači najavljuju što će učiniti u budućnosti, a onda to i učine. No, što se dogodi kada ono što najave ne mogu nikako učiniti? Kakva ih budućnost čeka?', pojasnio je autor i redatelj predstave Saša Božić.