Adrian Pezdirc u Sarajevu dobio nagradu za najboljeg mladog glumca

Glumac Zagrebačkog kazališta mladih Adrian Pezdirc na ovogodišnjem, 58. Internacionalnom teatarskom festivalu MESS u Sarajevu dobio je nagradu Rejhan Demirdžić za najboljeg mladog glumca, za ulogu Davida u predstavi 'Ono što nedostaje' Selme Spahić

Obiteljska drama Tomislava Zajeca 'Ono što nedostaje', za koju je 2014. dobio nagradu Marin Držić za najbolji dramski tekst, režirala je sarajevska redateljica Selma Spahić, a premijerno je na sceni Zagrebačkog kazališta mladih prikazana u prosincu 2017. Adrian Pezdirc u njoj igra Davida, 16-godišnjaka koji istražuje svoju homoseksualnost, a izvedbu mu je tportalova kazališna kritičarka Nina Ožegović ocijenila izvanrednom. U lik je, piše Ožegović u kritici nakon zagrebačke premijere, unio 'cijeli dijapazon emocija, od naivnosti i dječačke ranjivosti preko seksualne ustreptalosti tek probuđenog mladca do zrelosti mladog čovjeka, spremnog da ostvari sebe bez obzira na društvene i obiteljske predodžbe o poželjnom sinu'.

'Njegov David je istodobno plašljiv i hrabar, zapravo, on je jedini od svih likova u drami koji nije opterećen prošlošću i koji još ima snage za novi početak, bez obzira na ono što obitelj i društvo očekuju od njega. To posebno dolazi do izražaja u eksplicitnoj, ali vrlo nježnoj i dirljivoj ljubavnoj sceni s Humanitarcem, vjerojatno najeksplicitnijim prikazom homoseksualnog čina u hrvatskom kazalištu, kad Pezdirc nakon Humanitarčeva odbijanja, gnjevan i frustriran, iskazuje svu tragiku svog lika, ali čini se i riješenost da zakorači svojim putem', piše Ožegović.