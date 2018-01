Riječki Woyzeck pita ima li nade da se savlada zlo, ma kakvo ono bilo

Predstava traje samo sat i 15 minuta, ali lupa u želudac jer u tom kratkom vremenskom razdoblju pokreće mnoga aktualna pitanja, primjerice, o siromaštvu, preživljavanju, nestalom radništvu, borbi za život, beskrupuloznosti moćnika, jazu između bogatih i siromašnih, gubljenju savjesti i morala, vojsci i njenom odnosu prema malim ljudima, novcu, Bogu, a posebno se bavi pitanjem imamo li izbor u životu

U interpretaciji redateljice Anice Tomić i dramaturginje Jelene Kovačić 'Woyzeck' nastaje u fizičkom i emocionalnom sudaru bahatih i visokopozicioniranih moćnika i obespravljenog i poniženog puka. Premda u predstavi nema direktnih aluzija na današnje vrijeme i nigdje se ne spominju korporativni kapitalizam, potrošačko društvo, niske plaće i izigrano radništvo, mogu se osjetiti poveznice s našim vremenom i hrvatskom stvarnošću. Predstava je teška, mučna, snažna, ekspresivna, vizualno dojmljiva, a istodobno poetična, dirljiva i emocionalna, s jakim i uvjerljivim glumačkim interpretacijama. Satkana je od niza kraćih prizora (silovanje, ples s puškom), koje se stapaju u cjelinu, a posebno je naglašen fizički i glazbeni aspekt – glumci plešu u ritmu istarskog tanca i vrličkog kola (sjajan doprinos skladatelja Nenada Kovačića i koreografkinje Mile Čuljak) što predstavi daje poseban ugođaj i ton.

Predstava traje samo sat i 15 minuta, ali lupa u želudac jer u tom kratkom vremenskom razdoblju pokreće mnoga aktualna pitanja, primjerice, o siromaštvu, preživljavanju, nestalom radništvu, borbi za život, beskrupuloznosti moćnika, jazu između bogatih i siromašnih, gubljenju savjesti i morala, vojsci i njenom odnosu prema malim ljudima, novcu, Bogu, a posebno se bavi pitanjem imamo li izbor u životu.

Najaktualnije je pitanje o položaju malog čovjeka, siromašnog i obespravljenog, koji jedva preživljava, što možemo povezati s današnjim gotovo nestalim radništvom, odnosno, prekarijatom, onom vojskom nezaposlenih, koji su ostali bez posla i pristaju biti potplaćeni i poniženi, i financijski i ljudski, jer nemaju izbora. S druge strane predstava otvara pitanje zla, utjelovljenog u vojnoj Doktorici, te bezosjećajnosti ljudi i društva u cjelini, koje je postalo ravnodušno na to zlo i patnju drugih. Dakle, na sve, osim na zaradu i vlastitu promociju.

'Woycezk' zapravo govori o nepromjenjivosti ljudskog karaktera jer ljudi oduvijek vole, brinu se o drugima, trpe, žrtvuju se, izgaraju od ljubomore, ali nose u sebi i zrno zla, te ponižavaju, ugnjetavaju i uništavaju druge. Riječki 'Woyzeck' pita ima li nade da se savlada zlo, ma kakvo ono bilo. Zato ovog riječkog 'Woyzecka' možemo shvatiti i kao svojevrsno upozorenje, poziv na buđenje i otpor tom zlu, koje treba zaustaviti na vrijeme kako se ne bi razvilo i doseglo globalne razmjere.

Ta nepromjenjivost ljudskih karaktera, elementarno zlo i vječni jaz između bogatih i siromašnih podcrtani su svevremenskim kostimima Sandre Dekanić, jednostavnom scenografijoma Anice Tomić i Dalibora Laginje, te svjetlom Denija Šesnića.

Zahtjevnu naslovnu ulogu Woyzecka igra odličan zagrebački glumac Dean Krivačić, član HNK Ivan pl. Zajc, koji vrlo ekspresivno, čak i pogrbljenim držanjem tijela i grašcima znoja po licu, utjelovljuje sav jad, bol, nemoć i poniženost čovjeka s dna, koji nema izbora, odnosno, koji se pita ima li čovjek u životu pravo na izbor. On je izgubljen, rastrgan i izmanipuliran, otuđen od sebe i drugih, bori se za Marie i sebe, trpi stoički sve udarce i poniženja ('on je prelazni oblik od čovjeka do magarca', 'on ima kopile'), moli i zaziva Boga, pita se može li siromašan čovjek kad mu je ugrožena egzistencija biti moralan ('obični ljudi nemaju kreposti', 'tko je bez novca ne može voditi računa o moralu'), a na kraju se lomi, gubi tlo pod nogama i postaje ubojica. Bez puno riječi Krivačić na superioran način oslikava sav užas Woyzeckove egzistencije, izazivajući kod publike svojevrsno razumijevanje njegovog zločina, čak i sažaljenje nad njegovom sudbinom.