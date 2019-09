Razgovarali smo sa ženom koja je prevela 3130 Knausgårdovih stranica: Provela sam godine u njegovoj glavi. Falit će mi

Nedavno je na hrvatskom objavljen i posljednji, šesti dio monumentalnog romana Norvežanina Karla Ovea Knausgårda 'Moja borba', a domaći izdavač, OceanMore, pritom je posebno istaknuo prevoditeljicu svih šest knjiga Anju Majnarić, navodeći kako je rad na 'Borbi' njezin prevodilački 'tour de force'. Za tportal Majnarić otkriva, među ostalim, kako joj je bilo godinama živjeti u glavi slavnog pisca, čija djela kritika proglašava 'književnošću po sebi'

Nisam još shvatila da je to gotovo jer sam odmah morala početi raditi druge stvari, tako da nije bilo vremena da mi se sve to slegne. Godinama se bavim Knausgårdovim životom, njegovim mislima i često sam znala reći kako već četiri-pet godina, koliko ga prevodim, živim u njegovoj glavi. Nemam još odmak. Sigurno je samo to da mi nije dosadio, a vjerujem da će mi faliti.

Svaki prijevod, naravno, znači i uranjanje u drugu kulturu. Kako ste se suživjeli s norveškom kulturom?

Prvi put bila sam u Norveškoj nakon što sam već prevela drugu knjigu. Studirala sam u Zagrebu i na fakultetu je norveški bio dodatni studij, dvogodišnji modul koji sam upisala iako nisam mislila da ću se nešto posebno baviti tim jezikom. Taj prvi put u Norveškoj dva mjeseca sam provela na rezidenciji u jednom selu u planinama, u kući drugog autora kojeg prevodim, Jensa Bjørneboea, norveškog klasika. Drugi put bila sam mjesec dana baš u Oslu i jednostavno sam se oduševila Norvežanima. Inače imamo dojam da su napredna nacija, Norveška i Skandinavija općenito. I jesu, ali na jako nenametljiv način. Svi su dragi i pristojni i glupost je kad se za njih govori da su hladni. Malo su povučeni, ništa drugo. Što se same kulture tiče, Norveška je isto mala zemlja, otprilike kao Hrvatska, a Norvežani su do 1960-ih, 1970-ih bili siromašni, sve dok nisu otkrili naftu. Onda su odjedanput postali bogati, a meni je nezamislivo to da su bili u stanju ne spiskati odmah sav novac, ne potrpati ga u vlastite džepove. U Hrvatskoj novac valjda ne bi potrajao ni dva tjedna. Na svim su razinama stvarno iznad nas, a opet nisu nimalo umišljeni zbog toga.

Mislite li da je bitno otići u zemlju s čijeg jezika prevodite?

Mislim da jest, mada je danas zahvaljujući internetu sve puno lakše istražiti. Dok prevodim, kad god se spomene neki kvart ili ulica, potražim ih na Google Maps i onda hodam okolo, tražim kamo je to lik skrenuo i snađem se. A opet, još je bolje kad odeš na lice mjesta i sve to vidiš uživo. Kad sam prvi put posjetila Oslo, išla sam na sve lokacije iz romana Joa Nesbøa, kojeg obožavam.

Što se tiče samog Knausgårda, koji su bili najveći prevodilački izazovi u prijenosu njegova svijeta na hrvatski?

Možda najviše to što je dosta raznovrstan. Piše o različitim fazama i ljudima u njegovu životu i tome prilagođava stil. Kad piše o ranom djetinjstvu, piše iz perspektive nekoga tko razmišlja onako kako djeca razmišljaju. U tim slučajevima jezik je pojednostavljen pa treba odoljeti napasti da se s prijevodom previše filozofira, da se razmeće riječima. U prvoj knjizi, koja se događa na nekoliko vremenskih razina, bilo je zeznuto pokazati te skokove, naći razliku da se osjeti ton. Zahvaljujući lektorici Anji Bastašić uspjela sam pronaći balans između razgovornog jezika i nekog standardnog kojim Knausgård inače piše, a koji opet nije previše uštogljen. U šestoj knjizi dosta mi je problema zadao esej o Hitleru u sredini, koji ima 400 stranica. U njemu su veliki dijelovi iz 'Mein Kampfa', koje sam sama prevodila, i Marxa, kojeg sam također prevodila. Druge sam stvari nalazila u raznim knjigama. Jednom sam posudila veliku knjigu koja se zove 'Hitler', s ogromnim naslovom. Sreća je bila da sam imala vreću koja nije bila prozirna jer bi me bilo sram to nositi. Bilo je jako puno povijesnih stvari koje je trebalo istražiti. Svaki dan guglala sam Treći Reich, razne likove, oružje.

Knausgårdove su knjige poznate po takvim esejističkim umetcima poput spomenutog o Hitleru. U koja vas je još područja uvlačio dok ste prevodili njegove knjige, o čemu vam je bilo najzanimljivije istraživati?

Puno je pisao o književnosti, o autorima koje voli. U šestom dijelu analizira pjesme Paula Celana i Rainera Marije Rilkea. Analizirao je i slike, pogotovo u knjizi 'Ljeto' iz kvadrilogije godišnjih doba. Pisao je o pčelama, kiši, meteorološkim prilikama, ali ništa od toga nije suhoparno, na tragu isječaka iz enciklopedije. Započne u smislu 'gle, drvo u dvorištu', pa nastavi o kestenima, pa se nadoveže na sliku Edvarda Muncha. Ali nisu mu svi eseji na istu foru. Neki su baš klinički, tipa 'šišmiša ima toliko i toliko vrsta, od kojih ih u Norveškoj živi toliko i toliko'. Istraživala sam baš svašta i sve jako zanimljive stvari.

Sada kada ste tako iznutra ušli u to njegovo monumentalno djelo, što biste rekli o tome zašto ga ljudi toliko vole čitati, što je toliko privlačno u njegovoj 'Borbi'?

Još prije nego su mi ga ponudili iz OceanMora, slušala sam o njemu od jednog njemačkog pisca, čitala ponešto o njemu i, iskreno, mislila što ima netko toliko pisati o sebi, o intimi svoje žene i djece, koje sigurno iskorištava. Zapravo, a to se vidi u šestom dijelu, on je svim osobama koje se pojavljuju u njegovim knjigama poslao rukopis da pročitaju i kažu slažu li se s nečim ili ne te im rekao da će ih, ako bude trebalo, anonimizirati, promijeniti im imena i podatke koji bi mogli dovesti do njihove identifikacije. Tako da su svi koji se spominju u knjigama pristali na to, a mnogi su bili i oduševljeni, pogotovo prijatelji iz djetinjstva koji su bili nostalgični i dirnuti kad su čitali o svemu tome. Njegova žena, o kojoj je pisao vrlo, vrlo privatne stvari i ne u najboljem svjetlu, samo mu je za jednu stvar rekla da ne želi da je napiše. Tvrdila je da se nije dogodilo to da su Knausgård i ona bili u nekom lunaparku u kojemu je ona bičevala magarca. Govorila je da nema šanse da bi to napravila, da se Knausgård pogrešno sjeća. On je rekao da je u redu, da se možda stvarno pogrešno sjeća i nije to napisao. Mislim da je ljude na kraju najviše privuklo to što toliko otvoreno i iskreno piše o svim aspektima naših života, stvarima koje svi radimo, mislimo, i koje nam se svima događaju, ali ih nikad ne bismo priznali. S druge strane, mislim da, kao i njegovi prijatelji, osjećamo nostalgiju prema nekim uspomenama koje dijelimo s njim. Dječje igre, hirovi, nesigurnosti, kompleksi, prve ljubavi, pijanstva, bendovi, glupe odluke – sve smo to u nekoj mjeri i sami proživjeli.

Što vas je privatno najviše dirnulo u Knausgårdovim knjigama?

Cijela priča o njegovoj ženi, najviše pred kraj šeste knjige. Ona ima bipolarni poremećaj o kojem nikad ranije nisam puno istraživala. Znala sam da je to izmjenjivanje faza depresije i manije, ali nisam imala pojma kako to stvarno izgleda u životu i kako utječe na ljude oko osobe koja se bori s time. Bilo mi je veoma tužno i dirljivo čitati o tome kako se Knausgård nosi s time. Žena mu u fazi depresije mjesecima nije mogla izaći iz kreveta, a onda joj je psihijatrica rekla da mora imati rutinu pa ju je Knausgård svaki dan izvodio u šetnju na pola sata. Rečeno joj je i da mora imati jednu aktivnost s djecom pa bi ona onda s njima gledala televiziju pet minuta, a i to je jedva mogla. Ali on je cijelo vrijeme bio uz nju i zanemario je pisanje šeste knjige. Kasnio je, mislim, godinu dana u odnosu na dogovoreni rok. Sve je ostavio po strani. Faza manije njegove žene bila je još teža. Nisam to očekivala, da se osoba može toliko promijeniti.