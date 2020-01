Razgovarali smo s glumicom koja radi predstave za mališane do šest godina: 'Najveću radost doživim kad djeca ne žele ići iz dvorane'

U zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti već neko vrijeme može se pogledati 'Vrijeme je za igru', predstavu za djecu od 1,5 do 6 godina, iza koje stoji Teatar Puna kuća. Razgovarali smo s njegovom umjetničkom voditeljicom, glumicom Svetlanom Patafta i doznali kako mališane navesti da zavole kazalište

Iza Teatra Puna kuća nekoliko je kazališnih predstava, a posljednja, 'Vrijeme je za igru' , koja igra u zagrebačkom MSU, namijenjena je djeci od 1,5 do šest godina. Koncept, režiju i izvedbu potpisuje Svetlana Patafta koja je, kako nam je ispričala, nakon godina bavljenja kazalištem za najmlađe, ovaj put u umjetnički proces poželjela uključiti svoju ciljanu publiku.

''Vrijeme je za igru' je zapravo namijenjena cijeloj obitelji. Jedan dio publike koji dođe na predstavu dolazi prvi put i u MSU i to smatramo velikim uspjehom, a sretni smo što smo nekima prvi vjesnici kazališta u njihovim mladim životima. Koncept je takav da ja tijekom predstave gradim poligon za igru igrajući se s različitim predmetima i materijalima, a kad se završi predstava, oni se ostaju igrati na pozornici s edukativnim materijalima koje smo izradili kako bi mogli obrađivati ono što su vidjeli u predstavi. Najveću radost doživim kad djeca ne žele ići iz dvorane. Obitelj može ostati još neko vrijeme u muzeju jer uz ulaznicu imaju mogućnost pogledati s djecom neku od aktualnih izložbi i spustiti se Toboganom za kraj. U šali kažemo da mogu doći kod nas na umjetničko kampiranje', kaže Patafta i dodaje da je vrijeme koje provodi s publikom neprocjenjivo jer se upoznaje i s djecom, ali i s roditeljima s kojima razgovara o predstavi i čuje njihova iskustva koja imaju sa svojom djecom u trenutnoj fazi njihovog razvoja.

'Od njih smo dobili povratne reakcije tijekom same izvedbe i nakon nje kroz njihove likovne radove koji su se referirali na odgledano i tako smo mogli još raditi na nekim elementima predstave. Uključivanje publike u radu na predstavi za djecu i mlade u nekom od njenih segmenata nastanka smatram veoma važnim', naglašava Patafta i dodaje da je 'Vrijeme je za igru' u MSU primjer dobrog modela suradnje kazališne i muzejske djelatnosti u razvijanju najmlađe publike.

'Umjetnost potiče kreativnost, razvija autentičnost, kritičko mišljenje i samopouzdanje. U umjetnosti je sve moguće, a djeca vole širinu, njihova kreativnost je nesputana. Što su mlađi, to su spremniji za najraznolikije kombinacije umjetničke slobode izražavanja. Roditelji se često čude kako je njihovo dijete odgledalo predstavu fokusirano, a inače 'nema mira'. Kazalište je mjesto dijaloga i ako je dijalog uspostavljen između gledatelja i glumca na sceni, onda kazalište postaje mjesto kojem se gledatelj vraća', kaže Patafta koja, kad je riječ o predstavama za najmlađe, u dobi 1,5+, već više godina surađuje s Kazalištem Mala scena.

'Također bih izdvojila naše predstave 'Zvukolika šuma' koja govori o osnovnim pojmovima glazbe, žonglersku predstavu 'Bilo jednom jedno sunce' i predstave iz programa Multikulturom do kvalitetne kulture 'Ogledalce, ogledalce' i 'Biberče'. Puna kuća ima i svoj Dramski studio za predškolarce, osnovnoškolce i studente, a radionica 'Obiteljsko razigravanje' osmišljena je za cijelu obitelj s djecom od 3 do 9 godina', kaže Patafta koja u suradnji s Pedagoškim odjelom zagrebačkog MSU-a već nekoliko godina tamo provodi i radionicu 'Puna kuća priča' - dramsku početnicu za djecu u dobi od četiri do šest godina.

Prošle godine, uz to, Puna kuća počela je raditi i predstave za mlade.

''Dvije crte plavo' govori o maloljetničkoj trudnoći i rizičnom spolnom ponašanju mladih, a može se pogledati u Teatru Exit koji je i koproducent predstave skupa s GK Sisak, a ove godine radimo novu predstavu koja se bavi temom odnosa tinejdžera i njihovih roditelja. Uglavnom, dobro se zabavljamo, ali smo u isto vrijeme veoma ozbiljni i odgovorni u realizaciji programa', kaže Patafta.

Od ostale ponude kazališnih sadržaja za najmlađe, pored spomenutog Kazališta Mala scena, ističe Gradsko kazalište lutaka Rijeka koje također u posljednjih nekoliko godina njeguje kontinuirano predstave za najmlađu publiku.