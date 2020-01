Anica Tomić o predstavi 'Hotel Zagorje' u Gavelli: To je priča o PTSP-u ove zemlje

Nova predstava zagrebačkog kazališta Gavelle 'Hotel Zagorje', autorski projekt Anice Tomić i Jelene Kovačić po romanu Ivane Bodrožić, bit će, kako je rekla redateljica Tomić u razgovoru za Hinu, ludičko teatarsko istraživanje neuspjelog odrastanja hrvatskoga društva i emotivna posveta ženama i njihovu glasu.

Predstava, čija će premijera biti 14. veljače , autorski je projekt koji Tomić supotpisuje s dramaturginjom i koautoricom Jelenom Kovačić , a progovara o ostavštini rata, o njegovim tragovima u našoj svakodnevici, o dobivenim ili naslijeđenim ožiljcima, o Hrvatskoj o kakvoj se sanjalo – postavljajući pitanje je li to istodobno i Hrvatska u kakvoj danas živimo?

'Ona govori o naslijeđu koje smo kao generacija nadrasli, ali nismo ga uspjeli promijeniti', kaže Tomić.

Roman objavljen 2010., čija radnja počinje ratne 1991., redateljsko-dramaturški dvojac Tomić-Kovačić postavlja na način koji stalno preispituje ono vrijeme iz pozicije današnjeg vremena.

'Dakle, je li sve to vrijedilo, je li se isplatilo, gdje smo mi danas, koja je razlika između tih godina i danas, osim što nema rata? Da li mi i dalje nešto čekamo, i dalje živimo socijalno i ekonomsko siromaštvo, i dalje čeznemo za tim nekim boljim životom, jer to je zapravo priča o čežnji i traženju', pojasnila je redateljica.

Generacijska priča koja propituje naše temelje

'Hotel Zagorje' Ivane Bodrožić potresna je prognanička ispovijed pisana iz perspektive djevojčice koja je 1991. godine morala napustiti rodni Vukovar – oca nikada više neće vidjeti jer on je zauvijek nestao na Ovčari – da bi se potom s majkom i bratom našla u privremenom smještaju u zgradi bivše Političke škole Josip Broz Tito u Kumrovcu, koja tako ironijom povijesne sudbine postaje utočište prognanicima iz Vukovara.

'Najveći nam je izazov bio kako tu priču postaviti. Roman ima vrlo kompliciranu strukturu; na jednoj razini to je generacijski roman koji obuhvaća sedam godina u odrastanju jedne djevojčice, i to kroz nekoliko gradova i mjesta. Ali to je generacijski roman ne samo te generacije nego i svih post-generacija koje možda nisu ni doživjele taj rat i sve što uz njega ide', istaknula je Tomić.

'Naša predstava propituje neke temelje na kojima je ova zemlja sagrađena – ne samo što smo mi napravili Vukovaru i što je nama Vukovar danas, nego i što je nama ova zemlja danas', dodala je.

Istodobno, bez obzira što se priča iz pozicije marginalizirane djevojčice, roman je i nevjerojatno političan i vrlo kritičan prema hrvatskoj povijesnoj ostavštini. 'Na koji način uopće pristupiti toj jednoj vrlo kompleksnoj temi u kojoj se isprepliću i društvena i ekonomska i politička situacija', pita se Tomić.

Predstava koju nose žene

Tomić i Kovačić stoga su tekstu odlučile pristupiti autorski. 'Prvo, zato što je prošlo puno godina otkad je roman napisan, a drugo, zato što moramo pričati iz perspektive 2020. godine, o tome gdje smo mi danas, u odnosu na gdje smo bili onda. Postoji jedna nova generacija mladih koja nije opterećena tim vremenom, ali živi njegovu posljedicu', pojasnila je redateljica.

Želeći istražiti aktualnost romana u sadašnjem trenutku, dramatizaciji su pristupile najšire moguće: iščitale su kompletan Bodrožićkin opus; njezine knjige, zbirku pripovjedaka i zbirke poezije, medijske članke, intervjue.