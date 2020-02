Prva retrospektiva nagrađivanog turskog redatelja Nurija Bilgea Ceylana u kinu Tuškanac

Filmom 'Bilo jednom u Anadoliji' Nurija Bilgea Ceylana u subotu će se u zagrebačkom kinu Tuškanac otvoriti prva hrvatska retrospektiva tog najznačajnijeg turskog i jednog od najnagrađivanijih suvremenih europskih filmaša

Rad redatelja, čiji su filmovi poetikom umnogome bliski onima Andreja Tarkovskog i Abbasa Kiarostamija , predstavit će se od 1. do 6. veljače sa svih njegovih osam dugometražnih ostvarenja.

Retrospektiva donosi i autorov dugometražni prvijenac 'Grad' iz 1997., crno-bijelu dramu koja kroz četiri segmenta prema godišnjim dobima prati obitelj iz malog provincijskog grada, iz perspektive jedanaestogodišnje djevojčice i njezina znatiželjnog mlađeg brata.

To je ujedno i prvi dio njegove neformalne autobiografske trilogije koju će nastaviti filmovima 'Svibanjski oblaci' i 'Dalek', koji su također u programu.

Autoreferencijalni 'Svibanjski oblaci' (1999), u kojem autor polazeći od jednostavnih premisa izvodi zaključke o smislu postojanja, dobio je FIPRESCI nagradu na dodjeli Europske filmske nagrade.

Egzistencijalno-socijalna urbana psihološka drama 'Dalek' iz 2002. opisuje se kao remek-djelo koje se velikim dijelom oslanja na redateljev osobni život i svojevrsni je završni dio neformalne autobiografske trilogije.

Film je osvojio Grand Prix u Cannesu 2003., kao i nagrade za najbolje glumačke nastupe Muzaffera Özdemira i Mehmuta Emina Topraka. Tu je i film 'Klime' (2006), dobitnik nagrade FIPRESCI u Cannesu, u kojem glavne uloge tumače sam redatelj i njegova supruga, a na minimalistički i nenametljiv način se bavi temom otuđenosti i egzistencijalne tjeskobe.

Društvenokritička drama 'Tri majmuna' (2008), u čijem je središtu beskrupulozni i arogantni političar, nagrađena za najbolju režiju u Cannesu, noirovska je obiteljska drama s elementima trilera. Prikazat će se i studija bračne krize 'Zimski san' (2014), za koju je osvojio Zlatnu palmu i kritičarsku nagradu FIPRESCI u Cannesu. Nadahnuta je pripovijetkom 'Supruga' Čehova, a dijelom romanom 'Braća Karamazovi' Dostojevskog.

Zagrebačka publika moći će vidjeti i njegov zadnji film 'Drvo divlje kruške' (2018), za kojeg je također osvojio Zlatnu palmu. To je priča o čovjeku koji želi postati pisac i objaviti knjigu, trudi se prikupiti novac za to, no sustižu ga očevi dugovi.



Nuri Bilge Ceylan (1959, Istanbul) proslavio se kao redatelj, scenarist, direktor fotografije, producent i montažer, no najprije je završio studij strojarstva.

Nakon toga je upisao dvogodišnji studij filma na istanbulskom Mimar Sinan sveučilištu, a karijeru započeo kao fotograf što se očituje u njegovim filmovima. Među redateljima je poseban i po radu s glumcima amaterima.

Debitirao je kratkometražnim filmom 'Čahura'1995. godine, a dvije godine kasnije snimio je svoj prvi dugometražni film 'Grad'. Filmovi su mu redovito nagrađivani na filmskim festivalima u Turskoj i inozemstvu.