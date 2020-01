Otvorena izložba jednog od vodećih hrvatskih umjetnika Davida Maljkovića

U Muzeju moderne i suvremene umjetnosti Rijeka (MMSU) u petak, dan prije svečanog otvaranja godine Europske prijestolnice kulture, otvorena je izložba 'S kolekcijom' suvremenog hrvatskog umjetnika Davida Maljkovića s međunarodnom karijerom, rodom iz Rijeke

Središnji dio izložbe je prostorno-specifična intervencija u kojoj Maljković dio fundusa MMSU postavlja u izložbeni prostor muzeja.

Izložba 'S kolekcijom', zamišljena je kao zajednički rad i interakcija s drugim umjetnicima mlađe generacije. Tako je Dora Budor izvela intervenciju na pročelju zgrade MMSU, prema Krešimirovoj ulici, obojivši je u potpunosti u crvenu boju. Naziv intervencije je 'There’s something terrible about reality and I do not know what it is. No one will tell me', što je izravna asocijacija na Antonionijev film 'Crvena pustinja'. Kako je rekao Maljković tijekom otvaranja, izdvojiti zgradu muzeja iz okoliša na ovaj način bila je nužnost.