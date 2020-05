Jedan od najcjenjenijih i omiljenih pisaca ovih krajeva Bekim Sejranović, autor romana 'Nigdje niotkuda', 'Tvoj sin Huckleberry Finn' i 'Dnevnik jednog nomada', preminuo je iznenada jučer u Banja Luci, u 48. godini života, nakon kratke i teške bolesti, a mnogi njegovi kolege i prijatelji oprostili su se od njega dirljivim riječima. 'Otišao je posljednji nomad južnoslavenske književnosti i najšarmantniji kapetan nesigurne plovidbe', poručili su iz sarajevske izdavačke kuće Buybook

'Osim što je bio veliki pisac, Bekim Sejranović je zaista, bez ikakvog pretjerivanja, bio veliki čovjek', kažu u svom oproštaju iz Buybooka.

'Malo je ljudi od pera i umjetnosti općenito koji su toliko rasterećeni sujete. Bilo ga je nemoguće čuti da loše govori o drugima, da komentira kako nečija knjiga ne valja, naprotiv, s radošću je pisao o knjigama kolega/ica, vjerujući da one loše, lošim pisanjem o njima, ne treba dodatno 'cipelariti'. A sve i da se htio baviti ovozemaljskim površnostima i zloćom, on naprosto nije imao kad.

Postoje stvari koje se svakome mogu dogoditi i one koje su se dešavale samo Bekimu. Od vrlo atipičnog okvira u kojem je odrastao, do jednako neobičnog stasavanja i nomadstva kojeg je obojio bekimovskim šarmom. On nije imao vremena da priča tuđe priče i živi tuđe živote. Jer samo Bekimu se moglo desiti da u uređenoj Norveškoj ne dobije na vrijeme honorar od izdavača ili da mu se u toj istoj zemlji objavi knjiga kojoj nedostaje dio. Kad bi pričao o svojim pustolovinama, činio bi to bez ljutnje, načinom zbog kog poželite da mu se odmah pridružite u svakom belaju, jer tamo gdje je Bekim ne može biti loše, a i ako pomalo bude, onda je barem zabavno', pišu Sejranovićevi prijatelji iz Buybooka.