Nakon kratke i teške bolesti u 48. godini života iznenada je preminuo istaknuti književnik i književni prevoditelj Bekim Sejranović.

U Oslo se preselio 1993. i na tamošnjem Povijesno-filozofskom fakultetu 1999. magistrirao hrvatsku književnost. Od 2001. do 2006. radio je kao lektor na spomenutom fakultetu i predavao južnoslavenske književnosti, jezike i prevođenje. Od 2000. radio je kao sudski tumač i književni prevoditelj.

Bekim Sejranović rođen je 1972. godine u Brčkom gdje je završio sedam razreda osnovne škole. Od 1985. pohađa je srednju pomorskoj školu u Rijeci, smjer nautika. Nakon položene mature studirao je jednu godinu na Pomorskom Fakultetu u Rijeci, no potom odlučuje studirati kroatistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

'Pišem o onome što me zanima i što me opsjeda, o onome što ljudi ne mogu pročitati u novinama, o onome što sam doživio, čuo od nekog, pročitao, namaštao... Pišem o onome o čemu se ne zna dovoljno. Nije da sam tako odabrao. Teme nađu tebe, a ne ti njih', rekao je tada.

'Često znam reći da svaki roman pišem kao da mi je prvi i posljednji, nije me briga za ono što sam ranije napisao, ili ako se možda čak i ponavljam', rekao je u intervjuu za tportalu 2017., kada je s romanom 'Tvoj sin Huckleberry Finn' ušao u finale književne nagrade za najbolji hrvatski roman.

Od 2011. do 2014. godine Bekim Sejranović je živio u Ljubljani, a od svibnja 2015. živio je i radio u Zagrebu.

'Nema puno pisaca čije sam sve knjige pročitala, osim onih koji su napisali samo jednu. Bekim Sejranović ih je napisao šest a ja sam pročitala sve osim prve, zbirke priča 'Fasung'. On je jedan od mojih i sestrinih pisaca, dakle autor čije smo knjige jedna drugoj međusobno poklanjale, zasebno čitale pa ekstatično komentirale, posebno romane 'Nigdje, niotkuda' i 'Ljepši kraj'. Voljele smo Bekima jer je pisao našim jezikom o svojoj i našoj zemlji, a i svim onim zemljama koje je pokušao učiniti svojim, ali samo onaj tko je, kao on i kao mi iz Bosne, zna da za nas zamjenske zemlje nema', napisala je na Facebooku polonistica i spisateljica Đurđica Čilić.

'Pukla me vijest danas, onako kako udaraju te strašne i neočekivane vijesti, pukla me i izbila mi zrak iz pluća. Otišao je dobar čovjek i pisac Bekim Sejranović. A neki dan mi javlja kako opet čita moj 'Blockbuster'. Ta poruka je bila nastavak sporadičnih dobacivanja od 'kad si u Rijeci' do 'navrati u Oslo'. Nedavno smo razgovarali o tome koliko je i je li uopće iskrenost precijenjena stvar. Ja mislim da nije, pogotovo ne u literaturi, a Bekimova je bila sva sazdana od hrabrosti i iskrenosti. Otišao je dobri Bekim, ostaje dobra misao o njemu i njegove dobre knjige. Ostaje i da sačekamo neka vrijeme tugu za odlaskom nekako preobrati u radost što smo ga poznavali i što ćemo ga i dalje čitati', napisao je na svojoj stranici na Facebooku pisac Zoran Žmirić.