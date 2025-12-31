oglasio se i premijer

Preminuo Mate Meštrović - novinar, diplomat i sin poznatog hrvatskog kipara

Ivor Kruljac

31.12.2025 u 17:47

Mate Meštrović
Mate Meštrović Izvor: Pixsell / Autor: Sandra Simunovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Mate Meštrović, sin poznatog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića ostaje zapamćen zbog velikog doprinosa Hrvatskoj, poručio je premijer Andrej Plenković. Osim u diplomaciji, svoj trag je u Hrvatskoj i inozemstvu ostavio kao novinar i sveučilišni profesor

Nakon kraće bolesti, poznati novinar, diplomat i povjesničar, Mate Meštrović, preminuo je u 96. godini života. Preminuo je 30. prosinca, a ispraćaj će, kako je najavljeno na osmrtnici, biti u krugu obitelji.

Meštrović je poznat i kao sin poznatog hrvatskog kipara i umjetnika Ivana Meštrovića, a u Zagrebu se rodio 13. rujna 1930. godine.

U rodnom je gradu završio osnovnu školu, a potom dalje nastavio obrazovanje u inozemstvu. Živio je u Rimu, zatim Švicarskoj te SAD-u u koji se doselio s obitelji 1947. godine. Na američkom Sveučilištu Syracuse je magistrirao 1952. godine, te je tijekom Korejskog rata bio poručnik u američkoj vojsci.

vezane vijesti

Bivši veleposlanik Bugarske

Poslije rata je doktorirao na Sveučilištu Columbia u New Yorku i deset godina radio u novinarstvu. No, od 1967 do 1991. godine je ušao u profesorske vode te je na Sveučilištu Fairleigh Dickinson u New Jerseyju predavao suvremenu europsku povijest.

U Hrvatskoj se bavio diplomacijom te je i u emigraciji radio na neovisnosti Hrvatske. Tako je od 1980. do 1982. godine bio je pročelnik za vanjske poslove, a zatim od 1982. do 1991. godine i predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog narodnog vijeća (HNV), krovne političke organizacije hrvatskog političkog iseljeništva. U hrvatsku se vratio devedesetih te je 1993. godine bio zastupnik u Županijskom domu Sabora. Potom je bio veleposlanik Hrvatske u Bugarskoj od 1997. do 2000. godine.

Također, bavio se i pisanjem te je između ostalog, objavio knjige: 'U borbi za Hrvatsku: sabrani članci (1980.–1986.)' i 'U vrtlogu hrvatske politike: kazivanje Peri Zlataru (2003)'.

Mate Meštrović
Mate Meštrović Izvor: Pixsell / Autor: Zarko Basic/PIXSELL

Plenković: 'Posvetio je život predstavljanju Hrvatske'

Na smrt Mate Meštrovića, reagirao je i premijer Andrej Plenković, navodeći kako je pokojni novinar i diplomat dao velik doprinos Hrvatskoj.

'Sa žaljenjem sam primio vijest o smrti Mate Meštrovića, istaknutog novinara, povjesničara i političara, sina velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, koji je znatan dio svojega profesionalnog i životnog puta posvetio predstavljanju hrvatske povijesti, političkih težnji i identiteta međunarodnoj javnosti. Mate Meštrović ostat će zapamćen kao jedan od onih koji su hrvatsku političku misao u emigraciji održavali živom i prepoznatljivom, dajući izniman doprinos djelovanju hrvatske političke emigracije te potom to iskustvo stavio u službu samostalne hrvatske države. U ime Vlade Republike Hrvatske i osobno, obitelji, prijateljima i suradnicima gospodina Mate Meštrovića upućujem izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja', naveo je premijer.

Iza Meštrovića ostaju supruga Rumjana, sin Simon te snaha Laura.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NIZ VAŽNIH DOGAĐAJA

NIZ VAŽNIH DOGAĐAJA

2025. u kulturi: Od uspjeha Nebojše Slijepčevića, HNK2 do kulturne iskaznice za mlade
zanimljiv popis

zanimljiv popis

Što se sluša u svijetu, a što u Hrvatskoj? Ovo su bile najpopularnije pjesme
NAGRAĐEN U LONDONU

NAGRAĐEN U LONDONU

'Drugi dnevnik Pauline P.' najgledaniji film u kinima s više od 73.000 gledatelja

najpopularnije

Još vijesti