Preminuo Mate Meštrović - novinar, diplomat i sin poznatog hrvatskog kipara

Mate Meštrović, sin poznatog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića ostaje zapamćen zbog velikog doprinosa Hrvatskoj, poručio je premijer Andrej Plenković. Osim u diplomaciji, svoj trag je u Hrvatskoj i inozemstvu ostavio kao novinar i sveučilišni profesor

Nakon kraće bolesti, poznati novinar, diplomat i povjesničar, Mate Meštrović, preminuo je u 96. godini života. Preminuo je 30. prosinca, a ispraćaj će, kako je najavljeno na osmrtnici, biti u krugu obitelji. Meštrović je poznat i kao sin poznatog hrvatskog kipara i umjetnika Ivana Meštrovića, a u Zagrebu se rodio 13. rujna 1930. godine. U rodnom je gradu završio osnovnu školu, a potom dalje nastavio obrazovanje u inozemstvu. Živio je u Rimu, zatim Švicarskoj te SAD-u u koji se doselio s obitelji 1947. godine. Na američkom Sveučilištu Syracuse je magistrirao 1952. godine, te je tijekom Korejskog rata bio poručnik u američkoj vojsci.

Bivši veleposlanik Bugarske Poslije rata je doktorirao na Sveučilištu Columbia u New Yorku i deset godina radio u novinarstvu. No, od 1967 do 1991. godine je ušao u profesorske vode te je na Sveučilištu Fairleigh Dickinson u New Jerseyju predavao suvremenu europsku povijest. U Hrvatskoj se bavio diplomacijom te je i u emigraciji radio na neovisnosti Hrvatske. Tako je od 1980. do 1982. godine bio je pročelnik za vanjske poslove, a zatim od 1982. do 1991. godine i predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog narodnog vijeća (HNV), krovne političke organizacije hrvatskog političkog iseljeništva. U hrvatsku se vratio devedesetih te je 1993. godine bio zastupnik u Županijskom domu Sabora. Potom je bio veleposlanik Hrvatske u Bugarskoj od 1997. do 2000. godine. Također, bavio se i pisanjem te je između ostalog, objavio knjige: 'U borbi za Hrvatsku: sabrani članci (1980.–1986.)' i 'U vrtlogu hrvatske politike: kazivanje Peri Zlataru (2003)'.