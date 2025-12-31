Preminuo Mate Meštrović - novinar, diplomat i sin poznatog hrvatskog kipara

Mate Meštrović, sin poznatog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića ostaje zapamćen zbog velikog doprinosa Hrvatskoj, poručio je premijer Andrej Plenković. Osim u diplomaciji, svoj trag je u Hrvatskoj i inozemstvu ostavio kao novinar i sveučilišni profesor
Nakon kraće bolesti, poznati novinar, diplomat i povjesničar, Mate Meštrović, preminuo je u 96. godini života. Preminuo je 30. prosinca, a ispraćaj će, kako je najavljeno na osmrtnici, biti u krugu obitelji.
Meštrović je poznat i kao sin poznatog hrvatskog kipara i umjetnika Ivana Meštrovića, a u Zagrebu se rodio 13. rujna 1930. godine.
U rodnom je gradu završio osnovnu školu, a potom dalje nastavio obrazovanje u inozemstvu. Živio je u Rimu, zatim Švicarskoj te SAD-u u koji se doselio s obitelji 1947. godine. Na američkom Sveučilištu Syracuse je magistrirao 1952. godine, te je tijekom Korejskog rata bio poručnik u američkoj vojsci.
Bivši veleposlanik Bugarske
Poslije rata je doktorirao na Sveučilištu Columbia u New Yorku i deset godina radio u novinarstvu. No, od 1967 do 1991. godine je ušao u profesorske vode te je na Sveučilištu Fairleigh Dickinson u New Jerseyju predavao suvremenu europsku povijest.
U Hrvatskoj se bavio diplomacijom te je i u emigraciji radio na neovisnosti Hrvatske. Tako je od 1980. do 1982. godine bio je pročelnik za vanjske poslove, a zatim od 1982. do 1991. godine i predsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog narodnog vijeća (HNV), krovne političke organizacije hrvatskog političkog iseljeništva. U hrvatsku se vratio devedesetih te je 1993. godine bio zastupnik u Županijskom domu Sabora. Potom je bio veleposlanik Hrvatske u Bugarskoj od 1997. do 2000. godine.
Također, bavio se i pisanjem te je između ostalog, objavio knjige: 'U borbi za Hrvatsku: sabrani članci (1980.–1986.)' i 'U vrtlogu hrvatske politike: kazivanje Peri Zlataru (2003)'.
Plenković: 'Posvetio je život predstavljanju Hrvatske'
Na smrt Mate Meštrovića, reagirao je i premijer Andrej Plenković, navodeći kako je pokojni novinar i diplomat dao velik doprinos Hrvatskoj.
'Sa žaljenjem sam primio vijest o smrti Mate Meštrovića, istaknutog novinara, povjesničara i političara, sina velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, koji je znatan dio svojega profesionalnog i životnog puta posvetio predstavljanju hrvatske povijesti, političkih težnji i identiteta međunarodnoj javnosti. Mate Meštrović ostat će zapamćen kao jedan od onih koji su hrvatsku političku misao u emigraciji održavali živom i prepoznatljivom, dajući izniman doprinos djelovanju hrvatske političke emigracije te potom to iskustvo stavio u službu samostalne hrvatske države. U ime Vlade Republike Hrvatske i osobno, obitelji, prijateljima i suradnicima gospodina Mate Meštrovića upućujem izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja', naveo je premijer.
Iza Meštrovića ostaju supruga Rumjana, sin Simon te snaha Laura.