'Drugi dnevnik Pauline P.' najgledaniji film u kinima s više od 73.000 gledatelja

Nakon međunarodne premijere na prestižnom Tallinn Black Nights Film Festivalu u Estoniji, jednom od najvažnijih europskih filmskih festivala, film je na UK Film Awards festivalu u Londonu proglašen najboljom komedijom čime je ova nagrada otišla u ruke redatelju Nevenu Hitrecu, Katja Matković nagrađena je priznanjem za najbolju glumicu, nagradu za najbolju glazbu osvojio je Darko Hajsek, a za najbolju scenografiju nagrađena je Tajana Čanić Stanković.

Od obitelji do vlastitih snova

Međunarodni festivalski put filma nastavlja se i u siječnju iduće godine američkom premijerom na 42. KidFilm Family Festivalu u Dallasu, a što je, navodi se, jedan od najznačajnijih festivala posvećenih dječjem i obiteljskom filmu u Sjedinjenim Američkim Državama.

U filmu glume i Judita Franković Brdar, Igor Kovač, Ksenija Marinković, Vinko Kraljević, Anja Šovagović-Despot, Borko Perić, Dražen Kuhn, Iskra Jirsak, Marko Makovičić i drugi.

Producent filma je Jure Bušić, izvršni producent Hrvoje Habeković, direktor fotografije Dragan Marković Markoni, skladatelj Darko Hajsek, montažer Slaven Zečević, scenografkinja Tajana Čanić Stanković, kostimografkinja Ivana Zozoli Vargović, majstorica maske Snježana Gorup, dizajner zvuka je Julij Zornik. a snimatelj zvuka Matija Santro.

Film je nastao u produkciji Jake produkcije, Invide, Living picturesa i Baboon productiona, a distributer je tvrtka Jučer. Podržan je sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra, Slovenskog filmskog centra i Filmskog centra Srbije.