Predstavljena knjiga o Političkoj povijesti muške homoseksualnosti u Jugoslaviji

U Knjižari Fraktura u srijedu je predstavljena knjiga Franka Dote "Politička povijest muške homoseksualnosti u socijalističkoj Jugoslaviji", a autor je izjavio da je bivša država "po pitanju prava homoseksualaca po nekim načelima čak i naprednija nego današnje doba"

O knjizi su govorili Tvrtko Jakovina i Aleksandar Maršavelski.

Povjesničar, talijanist i aktivist Dota rekao je kako ni 'Jugoslaviju nije zaobišao queer pokret'. U svome bavljenju tom tematikom navodi da su 'tri najvažnija događaja u političkoj povijesti homoseksualnosti u Jugoslaviji: žestoki represivni val istočno i zapadno od Željezne zavjese pedesetih i šezdesetih godina, zaokret prema depatologizaciji i dekriminalizaciji, te izrastanje i nastanak queer pokreta'.

Knjiga objavljena u izdanju Frakture, je i svjedočanstvo borbe za ljudska prava iznutra, u vremenu koje nije bilo jednostavno, napomenuo je autor. Ustvrdio je da 'Jugoslavija možda nije bila pionir u ostvarivanju prava homoseksualaca, no da je ideja, iako nije zaživjela, dugo postojala', a kako to znači da je netko na to mislio i o tome razgovarao u službenim radnim tijelima države s tri istaknuta pravna fakulteta u Ljubljani, Beogradu i Zagrebu.

Povjesničar Tvrtko Jakovina ocijenio je da je knjiga o političkoj povijesti muške homoseksualnosti u Jugoslaviji 'metodološki pedantna, puna arhivskih izvora, pravnih, novinskih i medicinskih'. Poručio je da se u knjizi vidi "aktivističko strpljenje Dote", kao i mukotrpni rad, koji se potvrđuje raznovrsnošću izvora.

Recenzent knjige, profesor na katedri za Kazneno pravo Aleksandar Maršavelski također je pohvalio interdisciplinarnost knjige, u kojoj, kaže, Dota izlazi iz domena prava i povijesti i ulazi u pitanja medicine.

Naveo je da je vlast prije 2. svjetskog rata progonila homoseksualce, smatrajući njihovu orijentaciju dekadentnom i ostatkom buržoazije. No ta praksa, kaže, jenjava 50-tih i 60-tih godina, a vrhunac je 1977. kada je Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije tražio da se izbriše kazneno djelo protuprirodnog čina, koji su usvojile Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i Vojvodina, dok druge zemlje Jugoslavije nisu.

Franko Dota diplomirao je povijest i talijanski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na tom je fakultetu doktorirao na studiju Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu s radom pod naslovom "Javna i politička povijest muške homoseksualnosti u socijalističkoj Hrvatskoj (1945.– 1989.)", na temelju kojega je nastala i predstavljena knjiga.

