Louvre diže cijene za turiste izvan EU-a

Četveročlana banda je 19. listopada usred bijela dana upala u Louvre, najposjećeniji umjetnički muzej na svijetu, i za samo sedam minuta ukrala nakit vrijedan 102 milijuna dolara, prije nego što su pobjegli na skuterima. Pljačka je otkrilo velike sigurnosne propuste u muzeju, a u studenom su konstrukcijske slabosti dovele do djelomičnog zatvaranja jednog od njegovih krila.

Posjetitelji izvan EU-a ili Europskog gospodarskog prostora, koji uključuje Island, Lihtenštajn i Norvešku, morat će od 14. siječnja za ulaznicu platiti 32 eura, rekao je u petak glasnogovornik muzeja. I Britanci će za ulaznicu u Louvre morati posegnuti dublje u džep.

Uprava muzeja, koju je francuski državni revizor pozvao da umjesto na nabavu stavi prioritet na sigurnost, prošli je tjedan izjavila da će do kraja 2026. instalirati 100 vanjskih kamera, istovremeno inzistirajući na šestogodišnjem projektu obnove. Prošle godine kroz vrata muzeja prošlo je gotovo 9 milijuna posjetitelja, od kojih su gotovo tri četvrtine bili stranci. Očekuje se da će povećanje cijena donijeti dodatnih 15-20 milijuna eura godišnje.

I drugi muzeji poput Versajske palače, izgrađene u 17. stoljeću za kralja Luja XIV., kapele Sainte Chapelle u gotičkom stilu, Pariške opere i dvorca Chambord u dolini Loire, vjerojatno će sljedeće godine također povisiti cijene. Francuske vlasti u utorak su uhitile još četiri osobe u istrazi spektakularne krađe dragulja iz muzeja Louvre, a radi se o dvojici muškaraca u dobi od 38 i 39 godina i dvije žene u dobi od 31 i 40 godina, svi iz pariške regije.

Pljačka usred dnevnog svjetla izazvala je sumnju u vjerodostojnost najposjećenijeg muzeja na svijetu kao čuvara njegovih brojnih djela. Do sada nije pronađen trag ukradenog nakita.