'Pozdrav Kotlovnici': Ovo nije zbogom, samo doviđenja

'Meni je KSET zadnjih 15 godina glavno mjesto u gradu, gdje obitavam, slušam koncerte i sviram koncerte. Jako sam zahvalan što postoji i vidim njegove dobrobiti u svim aspektima. Znam puno ljudi koji se bave glazbom, koji su odrasli uz ovaj klub: tonci, bookeri i svi ostali u toj kvazi-industriji. Bitno mi je da ovakvo mjesto postoji. Strah me kako će izgledati nova lokacija, bojim se da se ne izgubi taj duh, gdje ljudi spremno volontiraju' zaključio je elokventni Aleksa, kojem zahvaljujem na iskrenosti i krećem unutra - jer tako nas mole dvije ksetovke, vidim po crnim majicama s prepoznatljivim logotipom.

Vremenske neprilike ipak nisu pokvarile KSET-ov veliki tjedan, odnosno seriju koncerata koja je započela sinoć i koja za cilj ima ljubiteljima alternativnog zvuka omogućiti oproštaj s omiljenim prostorom - kotlovnicom u sklopu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, koja je od 1976. godine sjedište Kluba. Naime, zgrade spomenutog fakulteta idu u cjelovitu obnovu, a prva je na redu zgrada C, smještena tik uz prostorije Kluba. U skladu s tim, kao što je poznato, KSET će privremeno i po prvi puta u svojoj povijesti preseliti na drugu lokaciju. Novi prostor trenutačno nije poznat, ali iz Kluba poručuju da na tome aktivno surađuju s FER-om, Gradom i Sveučilištem.

Shvaćam da ima vremena prije početka svirke čuvarkuće i odlazim na cigaretu, u nadi da ću sresti još aktera nezavisne glazbene scene. Prva osoba koju vidim je popularni reper Kandžija , koji je vjerojatno nadrastao postavljene parametre, ali zasigurno ima štogod zanimljivo za podijeliti - predugo je na sceni da ne bi imao mišljenje o KSET-u: 'On je za mene posljednja oaza glazbe. Ovdje sam imao prvi koncert u Zagrebu, mislim 2006. godine. Za razliku od ostalih mjesta u gradu, KSET ima moment prvog pljeska, djeluje kao inkubator scene. Realno, bio sam bezvezan tada kad sam nastupio, a danas se u Zagrebu osjećam kao kod kuće. Poslije koncerta mi je prišao neki čovjek koji mi je predložio da bolje posložim selistu, što je nešto što nećeš doživjeti drugdje. U KSET dolaze ljudi koji stvarno vole glazbu.' Puštam na miru simpatičnog Osječanina i hodam dalje.

Prije početka koncerta kratak je pozdravni govor održao voditelj KSET-a Antonio Damjanović , kojeg sam nekoliko trenutaka prije vidio u ozbiljnom razgovoru s Damirom Bakićem , sveučilišnim profesorom i saborskim zastupnikom vladajuće stranke u Zagrebu, što bi sugeriralo da Grad ozbiljno shvaća ovaj problem. Damjanović je rekao da je neobično stajati pred okupljenima i govoriti o pozdravu te da se povodom ove situacije osjeća kao da odlazi iz roditeljskog doma, a ne iz kluba gdje godinama volontira, odnosno da mu su mu ksetovke i ksetovci obitelj. Okej, to je bilo pomalo patetično i na tragu izjava Zlatka Dalića , ali samo bi okorjeli cinici zamjerili izgovoreno ovom emotivnom mladiću.

Nailazim na Filipa Berlengija iz ansambla Jeboton, koji je također raspoložen za izjavu: 'KSET pamtim još iz najmlađih dana, kad smo svirali kao klinci. Kao demo bend tada nisi mogao svirati drugdje nego u Timeu, Routeu i Praćki, a KSET je uvijek bio stepenica iznad, kojoj smo svi aspirirali - ima neki značaj. Pamtim da nas je neka gospođa polijevala vodom kad bismo se zbog kiše sklanjali u garažama ispod Martinovke. Uvijek su se ispred KSET-a družili akteri nezavisne ili alternativne scene, gdje si mogao upoznati nove ljude.' Posljednje vrijedi i danas jer se nekoliko metara dalje nalazi kantautorski power couple - Sara Renar i Dimitrije Simović.

'2014. godine sam bio na jednom simpoziju na Filozofskom i cimao sam Goribor, da se vidimo i da me puste na njihov koncert. Rekli su mi da su u stanu kod neke cure, ja nisam htio da se namećem i došao sam direktno u KSET. Klub me oduševio i dugo sam mislio da je veći nego što jest, djelovao mi je grandiozno. Na kraju se ispostavilo da su bili kod Sare, s kojom sam se spandžao tri godine kasnije. Sudbina me sačuvala da se tako mlad blamiram pred curom s kojom ću završiti. Prošlo je devet godina, bio sam na mnogo koncerata, čuo svoje prijatelje i sam sam svirao - nekako želiš da sviraš u KSET-u i, realno, moraš ako sviraš u Zagrebu. Ako ga ne bude, bit ću strašno tužan. Tužno je zamisliti grad koji nema takav klub', kaže mi Simović, poznat i kao Dimitrije Dimitrijević te kao vokal grupe Igralom koja će nastupiti nakon čuvarkuće.