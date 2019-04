Poklanjamo najočekivaniju knjiga ljeta i bestseler New York Timesa - 'Savršena majka'

U izdanju Stilusa upravo je izašla najočekivanija knjiga ljeta i bestseler New York Timesa – uskoro i filmski blokbuster, u kojem glumi i zvijezda TV serije Scandal, Kerry Washington. Psihološki triler o skupini žena čiji se životi neočekivano isprepleću kad nestane jedna od njihovih beba

One se nazivaju Svibanjskim majkama, jer su skupina mama koje su svoje bebe rodile tijekom istoga mjeseca. Dvaput tjedno sastaju se u bruklinskom Prospect Parku zbog podrške i druženja.

Kad odu zajedno na piće u hipsterski bar u svome kvartu, žele samo mali, veseli prekid dnevne rutine. Ali te vruće noći na Dan neovisnosti, 4. srpnja, nešto je strašno pošlo po zlu: jedna od beba nestala je iz kolijevke. Winnie, samohrana majka, zapravo nije željela ostaviti svoju sedam tjedana staru bebu s dadiljom, ali nagovorile su je prijateljice, Svibanjske majke. A sada ga nema. Ono što slijedi je bjesomučna potraga za Midom, tijekom koje će se razotkriti tajne, brakovi staviti na kušnju, a neka prijateljstva zauvijek prestati.

Trinaest dana. Neočekivani obrat. Savršena majka roman je koji se čita u dahu.

B. A. Paris, autorica romana Iza zatvorenih vrata (Behind Closed Doors)

Triler koji će ispuniti prazninu koju je u vašem srcu ostavio roman Iza zatvorenih vrata, Savršena majka je savršen spoj lakog pripovijedanja, zastrašujuće teme i nevjerojatne unutarnje drame: krajnje neodoljivo štivo, od one vrste koju ne možete prestati čitati. Prateći skupinu trendovski nastrojenih bruklinskih mama čije je živote poljuljala strašna tragedija, zvjezdani roman Aimee Molloy savršeno će odgovarati čitateljima koji traže još jednu knjigu koju obavezno moraju pročitati ovog proljeća. Ako vam se svidio roman IZA ZATVORENIH VRATA B. A. Paris i VELIKE MALE LAŽI Liane Moriarty, osjećat ćete se kao kod kuće unutar korica priče Aimee Molloy o pritiscima majčinstva i istinama koje se skrivaju čak i pred prijateljicama. Ništa ljepše nego sakriti se među stranice knjige koju ne možete prestati čitati, i ako je to ono što tražite, SAVRŠENA MAJKA je upravo za vas.

SAVRŠENA MAJKA ritam trilera ubacuje u novu brzinu, usredotočujući se na skupinu mladih mama – Svibanjske majke – koje se redovito sastaju kako bi jedna drugoj pružile podršku u izazovima ranog majčinstva. Od samog početka, roman Aimee Molloy razlikuje se od brojnih iz svoga žanra po svom ženski orijentiranom narativu. Umjesto na tajne koje postoje između muža i žene, Molloy svoj triler uspostavlja fokusirajući se na živote četiriju vrlo različitih žena, koje povezuje majčinstvo – i tragedija. To su Francie, slatka Južnjakinja koja se tek doselila na Brooklyn sa suprugom i sad se suočava s realnostima života u New Yorku; Colette, spisateljica koja je izvana uvijek tako pribrana, ali iznutra se lomi kako bi pomirila svoje obveze prema poslu s onima koje nameće tek rođena beba; Nell, borbena, impulsivna žena koja možda ponekad popije koju previše, ali također, čini se, skriva vlastitu veliku tajnu; te Winnie, suzdržana ljepotica čiji će se život jedne ljetne noći okrenuti naglavce. Nakon što je Winnieno dijete oteto, skupina žena odjednom se nađe pod reflektorima: svaki njihov potez, sve odluke vezane za roditeljstvo i njihovi privatni životi postaju tema koju javno seciraju mediji i publika, jedva čekajući optužiti žene za sve ono što oni smatraju majčinskim nedostacima.

Da se razumijemo: SAVRŠENA MAJKA možda jest zabavan psihološki triler pun neočekivanih obrata, ali on je i optužba društva u kojem se bezobzirno javno mišljenje postavlja kao sudac mladim majkama, bez obzira na to je li to 'javno mišljenje' predstavljeno u formi zahtjevnih rođaka ili, kao u SAVRŠENOJ MAJCI, utjelovljeno u obličju osvetoljubive TV ličnosti i cijele vojske njezinih obožavatelja. Glavne junakinje u romanu Aimee Molloy upečatljive su, pouzdane i angažirane – i što je možda najbolje od svega, ne pristaju biti određene svojim statusom 'žrtve.' To su žene koje imaju cilj, ali i svoju kompleksnost, žene što se ne mire s tragedijom koja je pogodila jednu od njih (iako svaka u tome uspijeva u različitoj mjeri). U svjetlu strašnoga zločina, one uzimaju stvari u svoje ruke, zbijaju redove (a katkad se malo i odmetnu) kako bi razriješile zagonetna zbivanja iz noći kad je zabava pošla ukrivo. SAVRŠENA MAJKA u prvom je redu komercijalan krimić – savršeno je moguće pročitati ovu knjigu jednostavno zato jer je zabavna – ali također je vrlo zanimljivo pratiti kako autorica zapleće radnju prikazujući žene koje doista jesu pomoć i podrška drugim ženama.

Činjenica da je sve to upakirano u krajnje zarazno, napeto štivo, predstavlja ovdje samo dodatni plus.

Kao i druge kriminalističke priče, roman SAVRŠENA MAJKA možete iščitavati na dvjema različitim razinama: po njegovoj zabavnoj vrijednosti, ili pak po dubljem komentaru koji sadržava. SAVRŠENA MAJKA, dakako, nudi priču o majčinstvu koju će prepoznati svaka žena koja ima djecu i već se susrela s društvenim i osobnim pritiscima koje nameće majčinstvo, ali će se također svidjeti i čitateljima koji traže zabavno štivo koje ne mogu ispustiti iz ruku.

Molloy piše samouvjereno i energično, dubinski ulazeći u živote tih žena i precizno razotkrivajući njihove najosobnije tajne. Taj spoj Molloy dodatno začinjava time što u glavnu nit povremeno upleće zloslutnu ispovijest neimenovane pripovjedačice, dodajući tako savršenu dozu jeze drugim, lepršavije ispričanim zgodama iz osobnih života glavnih junakinja. SAVRŠENA MAJKA dodiruje mračne teme laganim jezikom, pitkim stilom, upakirane u pripovjedni stil koji je i sočan i dramatičan upravo koliko treba. Ukratko, ova je knjiga za čitatelja čista navlakuša.

Kad bismo morali sve o knjizi sažeti u jedan komentar, to bi bio ovaj: autorica SAVRŠENE MAJKE ima dara za dramu. Slabi smo na knjige koje nam daju onu dozu dramatike i napetosti kakvu vidimo u filmovima – a SAVRŠENA MAJKA nam je nudi u obilju. Samo imajte na umu da, kad uzimate ovu knjigu u ruke, vi zapravo držite priču koja je više nego 'malo više' dramatična… i to na najbolji mogući način, ako je to ono što tražite. Svibanjske majke pružaju doista obilnu porciju mračnih tajni i posve smo se zakačili na svaki, i najmanji mrvičak informacije koji nam se otkrivao tijekom razvoja radnje. Nimalo ne čudi što je ova knjiga već postala predložak za film: SAVRŠENA MAJKA čita se onako kao što gledate epizodu svoje omiljene TV serije. Zarazna, brza priča koja vas posve obuzima, SAVRŠENA MAJKA bit će i savršen izbor knjige koju ćete ponijeti na ljetovanje – ili jednostavno progutati prvog sljedećeg vikenda.

Najiščekivaniji triler ove sezone: Vanity Fair, Pop Sugar, Goodreads, The Cut | 'Obavezno pročitati' – preporuka New York Posta | Prema Vanity Fairu, najbritkiji i najinovativniji triler ovoga ljeta | USA Today: 'Knjiga koju ne želite propustiti'| 'Prvo sljedeće' po izboru An Indieja | 'Odabrano štivo' A Library Readsa | Prema izboru Kirkusa – Najbolja knjiga 2018. godine | Prema sudu Gradske knjižnice New Yorka – Najbolja knjiga 2018. | 'Hitno kupite' – preporuka Guide Picka

Aimee Molloy autorica je knjige Savršena majka koja je u izdanju New York Timesa odmah postala bestseler. Ovaj debitantski roman fokusira se na skupinu žena čiji se životi nepovratno povežu nakon što jedno od njihove novorođenčadi nestane. Ovaj je uzbudljivi roman za velike ekrane adaptirala Kerry Washington, koja ga pozdravlja kao 'napetu priču o izazovima modernog majčinstva, kao i o apsolutno najgoroj noćnoj mori svake majke'. Nadahnuta vlastitim iskustvom mlade majke u Brooklynu, autorica ukazuje na probleme s kojima se mnoge žene (i poneki muškarac) suočavaju kada dobiju prvo dijete – pokušavajući pomiriti društvena očekivanja i savjete stručnjaka o tome koji je način za podizanje novorođenčeta 'najbolji' – a usto trebaju održavati i karijeru, kao i zdrave, sretne odnose s partnerom, 'vratiti' tijelo kakvo su imale prije poroda itd. Prvi čitatelji nisu mogli ispustiti knjigu dok je nisu pročitali, nazivajući je 'romanom koji se lako čita, punim obrata, koji te obuzme' (Megan Miranda) i 'tvrdim krimićem' (Kimberly McCreight).

