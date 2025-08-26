Otvoren Liburnia Film Festival: Za nagrade se natječe 18 dokumentaraca

Film „PS“ Aleša Suka donosi priču o jedinom stanovniku otočića Vele Srakane, dok je film „Život na Sisi“ Sanjina Stanića priča o Slobodanu Dadi Velikiću, prvom Riječaninu koji je samostalno prejedrio Atlantik u jednoj od najzahtjevnijih solo regata na svijetu.

Prve večeri festivala na programu su još dva premijerna naslova.

U filmu „O mačkama i ljudima“ Ana Sunčica Veldić propituje etičku poziciju veterinarke, kastraciju slobodnoživućih mačaka i paralelno proživljava vlastitu operaciju.

Uz premijerne naslove, bit će prikazan i novi film Nebojše Slijepčevića „Crveni tobogan“, koji dokumentira dugogodišnji sukob građana i inicijativa oko parka u zagrebačkoj Savici, te „Suha roba“ Tonija Jelenića, koji otvara temu rastućeg rasizma u društvu.

U znak solidarnosti s narodom Palestine, početak festivalskog programa je bio odgođen tri minute.

Na ovogodišnjem Liburnia Film Festivalu će do 30. kolovoza, u natjecateljskom programu biti prikazano 18 hrvatskih dokumentarnih filmova te još 13 filmova u popratnom programu.

Od toga premijerno će biti prikazano po šest filmova u konkurenciji te u popratnom programu.

Najavljen je program koji obiluje filmovima renomiranih, ali i mladih autora, koji kritički sagledavaju brojne društvene neuralgije.

Gledatelji će moći vidjeti filmove Ivana Ramljaka “Mirotvorac”, “Terenska nastava” Joze Schmucha, “Dolazi mali sivi vuk” Žane Agalakove, filmove Renate Lučić “Godina prođe, dan nikako”, Maje Alibegović “Moja prijateljica Sely” Ines Jokoš “Kad vrtim film”, i “Naš vrt na kraju svijeta” Sebastijana Borovčaka.

U stručnom žiriju Festivala su Daniel Bukumirović, Olga Dimitrijević, Katerina Duda, Đuro Gavran i Hrvoje Osvadić, a dodjelit će nagrade za najbolji film, najbolji regionalni film, za najbolju režiju, kameru, montažu i dizajn zvuka.

Bit će dodijeljena i nagrada za najbolji regionalni film, autorima iz Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, a kritičarka Jelena Pašić dodijelit će Nagradu kritičarke “Dragan Rubeša."

U popratnom programu festivala bit će predstavljeni filmovi iz programa Regionale, zatim posebni Restartovi naslovi te ovogodišnji pobjednik festivala Beldocsa “Krila i tlo” Stefana Mileševića.

Posebno je najavljen „case study“ najuspješnijeg prošlogodišnjeg hrvatskog dokumentarca „Fiume o morte!“ Igora Bezinovića.

Organizator festivala je Udruga Liburnia Film Festival, suorganizator je Restart, a partner Festival Opatija.