On je glavni junak u Murakamijevu 'Kafki na žalu' u zagrebačkom HNK-u. Matija Čigir otkrio nam je kako se priprema za ulogu, a o aktivizmu u teatru kaže: Ja volim kazalište koje ništa ne cilja

Prva premijera u novoj sezoni zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta bit će predstava 'Kafka na žalu', nastala prema istoimenom romanu superpopularnog japanskog pisca Harukija Murakamija, kojega je ovo djelo i lansiralo u orbitu. Režiju potpisuje Ivica Buljan, a glavnog junaka, tinejdžera Kafku, igra mladi Matija Čigir, član ansambla Kazališta Trešnja te stalni suradnik kazališnog čuda s Trešnjevke - generacijskog projekta KunstTeatra. Čigir nam je u velikom intervjuu otkrio kako se pripremao za ulogu, zašto Buljana smatra 'pravim kazališnim intelektualcem', ali i zašto mu je besmislen aktivizam u teatru

Da, uskočio sam u ulogu iranskog izbjeglice Azada, koja je mala, ali slatka, jer je Josip Brakus bio spriječen zbog bolesti i nije mogao doći na Brijune. Glumiti Azada na Brijunu bio mi je gušt! Inače volim uskakati u uloge zato što u kratkom vremenu prođeš cijeli glumački proces sa sobom, ali i s redateljem. Prepušten si svojoj intuiciji, naravno uz poznavanje teksta i scene, a kad dođeš na pozornicu, suočiš se s partnerom i sve sjedne na svoje mjesto. Također mi je bio gušt vidjeti ansambl HNK na gostovanju. Naime na Brijunu nema round bine i sve se moralo iznova posložiti, no svi su bili uhodani i sve je savršeno funkcioniralo. Ansambl me lijepo prihvatio, to mi je zaista bilo iznimno iskustvo.

Uspjeh mjerim samo prema svom zadovoljstvu. No ulogu Kafke u HNK-u doživio sam kao potvrdu svog dosadašnjeg rada. To je svakako stepenica više, svojevrstan glumački i životni napredak, najviše zato što je 'Kafka na žalu' moja prva večernja predstava u kojoj igram glavnu ulogu, ne računajući pritom 'Katalonca' i druge predstave koje sam radio s ekipom iz KunstTeatra. Zato mi je ta uloga pravi zalogaj!

Radite u Kazalištu Trešnja, intenzivno surađujete s KunstTeatrom, a sada ste dobili priliku okušati se u HNK-u, i to u glavnoj ulozi Kafke u 'Kafki na žalu', predstavi koju prema Murakamiju režira Ivica Buljan. Je li vam to najveća potvrda vašeg rada, najveći uspjeh?

Osim u kazalištima, glumio je manje uloge u TV serijama, primjerice 'Nemoj nikome reći', 'Crno-bijeli svijet' i 'Čuvar dvorca', te filmovima 'Ti mene nosiš', 'Ustav Republike Hrvatske' i 'Ne gledaj mi u pijat', no napominje da o tome ne treba pisati. Naime Matija Čigir je skromna i samozatajna osoba, a to je dokazao i u pregovorima za ovaj intervju, kad je prvo izjavio da 'nema što reći'. 'Ne spavam već dvije noći zbog ovog intervjua', kaže ozbiljno, dodavši da javno eksponiranje kod njega izaziva veliki stres i muku. Uloga Kafke u HNK-u prva mu je glavna uloga u večernjoj predstavi.

Sve! U glumi volim apsolutno sve. Volim prvo čitanje teksta, njegovo provlačenje kroz sebe, puštanje glasa, gledanje partnera u oči, postizanje koncentracije, publiku… Volim čitaće probe koje Buljan majstorski vodi. On ih je doveo do druge razine, nikad nisam radio na takav način niti sam razmišljao o tome da je moguće tako slojevito i duboko raditi za stolom. Mene inače živcira kad redatelj puno govori nešto što nije vezano za predstavu, primjerice o nekom filmu ili knjizi, međutim s Buljanom se u razgovoru toliko produbljuje svaka scena da to uvijek znači korak dalje i dublje. On je pravi kazališni intelektualac. Volim i kad se dogodi nešto na probi ili za vrijeme izvedbe pa ne mogu spavati jer razmišljam o tome zašto se to dogodilo, kako to ne ponoviti, kako biti bolji.

Kazališna adaptacija nije identična romanu i zapravo vas na sceni čeka nešto sasvim drukčije nego u romanu. Kad sam prvi put pročitao roman, jako mi se svidio Murakamijev začudni svijet. Neki kažu da je Murakami jednostavan pisac i da plošno piše, što se možda čini na prvi pogled jer se s lakoćom ponire u njegove likove, no on je zapravo majstor psihoanalize. Roman sam shvatio kao sudbonosnu potragu, na bazi karme, na koju ne možemo utjecati. Ali usprkos spoznaji da je sve predodređeno, i dalje želimo tragati, slušati svijet oko sebe i tražiti u njemu ono što nas pokreće jer je svijet ipak pun slučajnosti. A kad se neka stvar slučajno dogodi, možemo preispitati svoje sumnje i dvojbe i donijeti odluke na pravilniji način, slušajući sebe. Kad se prodre dublje u Kafkin svijet i počne razmišljati zašto je pobjegao od kuće sa samo 15 godina, premda je imao dovoljno novca i ništa mu nije nedostajalo, tada se otkriju dublji, skriveni razlozi njegovih postupaka. Zapitate se je li to možda neka Nora i sve se počne drukčije slagati.

Da, stvarno sam imao sreću i zato bi bilo nekorektno i licemjerno da govorim o problemima s kojima se susreću mladi glumci na početku karijere. I ja sam se pri kraju Akademije pitao što me čeka nakon diplome i bio sam frustriran, ali imao sam sreću jer je Višnja Babić, ravnateljica Gradskog kazališta Trešnja, iskoristila mogućnost i uzela šestero mladih glumaca na pripravnički staž, a među njima i mene. Tijekom te godine pomno je pratila naš rad i, kad joj se ukazala prilika, zaposlila je nas četvero. Poslije je zaposlila još troje mladih glumaca, dakle potpuno je pomladila ansambl i nevjerojatno je to da je jedno kazalište uložilo toliko mnogo u mlade ljude. Osim sreće, bili su važni talent i rad, naime u našem glumačkom poslu nema ljudi koji ne rade na sebi. Svi mladi glumci žele se usavršavati i to nam pomaže u poslu.

Potječem iz obitelji koja nema umjetnički background, premda je moj otac iznimno talentiran čovjek i mislim da sam naslijedio talente od njega. Odrastao sam na periferiji Zagreba, u Sesvetama, u kojima su moji roditelji izgradili kuću. Djetinjstvo sam proveo u prirodi s brdom vršnjaka. Obilježila me igra s njima. U Dubravi sam se upisao u dramsku grupu koju je vodio velik čovjek i pedagog Zoran Skalicki. On me svojim znanjem i ljubavlju prema kazalištu kroz igru usmjerio glumi. Tada sam shvatio da ću se baviti time.

Definitivno! U to vrijeme svaki novi projekt jačao mi je želju za glumom. Ta predstava, 'Generacija '91.-'95.', na mene je, kao i na sve sudionike, ostavila dubok trag i jako nas obilježila. Predstavu smo pripremali godinu dana, a zatim smo je igrali još dvije godine, dakle imali smo sreću što smo u važnim, formativnim godinama doživjeli tu posebnu montažstrojevsku i borutovsku moć da okupi grupu ljudi koji slično razmišljaju i onda stvaraju projekt. Kad osjetite takav spoj, to ostane za cijeli život. To nas je iskustvo uvelike formiralo. Kasnije smo radili i 'Vatrotehnu 2.0', njihov remake istoimene predstave iz devedesetih. Ekipa Montažstroja iz prve 'Vatrotehne' ponašala se kao i mi, prepričavali su anegdote i šalili se, kao da nije prošlo punih 20 godina. Od predstave 'Generacija '91.-'95.' prošlo je već 11 godina, a mi se i dalje družimo i većina se bavi glumom pa kad počnemo razgovarati o toj predstavi, razgovor ne staje.

To je filozofsko pitanje. Što smo stariji, sve više uviđamo to da je sudbina imala svoje prste u mnogim situacijama, a opet s druge strane vidimo da je to pitanje naše želje i težnje da slušamo sebe. To možda zvuči banalno, ali zaista mislim da treba pronaći način da slušaš sebe, što je ponekad vrlo teško, pogotovo za nas milenijalce, okružene bukom digitalnih tehnologija.

Mislim da je KunstTeatar doživio uspjeh i zbog toga što je to generacijski projekt koji generira 'naše' teme, ali i zbog prepoznatljivog kazališnog jezika, bliskog današnjim generacijama publike. Neke stvari došle su nesvjesno pa smo ih naknadno osvijestili, a druge su došle iz čiste intuicije. Radimo jako otvoreno, nemamo klasičan pristup kazalištu u kojem dramaturg piše tekst, a zatim redatelj govori glumcima što trebaju raditi. To je naš cirkularni, zajednički proces u kojem svi sudjeluju u svemu. Srećom, imamo ultragenijalnog Penovića, koji ima tu moć i strpljenje da nas okupi i dopusti da se kreativno izražavamo. Kad smo počeli raditi još na Akademiji, bilo nam je najvažnije da dobro nasmijemo jedni druge, da radimo nešto nelogično i apsurdno, da pustimo mašti na volji i potpuno se upustimo u to što radimo. A da pustiš mašti na volju, moraš potpuno vjerovati onome s kim surađuješ. Bez povjerenja nema ništa. Iz toga je proizašla energija, koja je opipljiva i nije gruba, na koju se morate otkačiti.

Radite li namjerno predstave bez direktnog zadiranja u politiku i ideologiju, a s idejom da progovorite o nekim novim vrijednostima svoje generacije i osjećanja svijeta? Primjerice, u 'Flexu' govorite o apsurdu i besmislenosti rada u velikim korporacijama...

Nismo namjerno odabrali neku tematiku koju smo odlučili razraditi i zatim kroz predstavu propitivati probleme. Jednostavno smo se otvorili jedni drugima i u toj interakciji pojavile su se lijepe stvari, ali i one koje nas muče. Kao generacija bombardirani smo sa svih strana mnoštvom informacija, često se moramo baviti temama koje s nama nemaju nikakve veze i koje nas ne muče, no društvo ih je nametnulo kao važne. A sve što bi trebalo biti usmjereno rješavanju tih problema kod nas ne postoji. Naša generacija je po tom pitanju bez energije, kao da joj je kredo 'Baš me briga!', tako se barem ja osjećam. Što mogu promijeniti? Što sam stariji, politika me sve manje zanima, čak ne želim čitati novine ni portale, niti znati što se događa u svijetu. Naravno, pogledam vijesti, ali više zbog small talka, da ne budem potpuno odbačen od svijeta i da mogu komunicirati sa susjedima u liftu kad me pitaju: 'Jesi li vidio što se događa u Americi?' Da, vidim što se događa u Americi i to je jako tužno, ali ako budem nagomilavao te frustracije u sebi, to će me zakočiti i neću moći djelovati. Jednako tako sam svjestan da ne mogu promijeniti stanje koje godinama traje kod nas, mogu se samo brinuti. A ne mogu se brinuti jer ću onda biti frustriran i propast ću. Jedino se mogu odmaknuti od svega toga i čuvati svoj mir. Ne znam je li to moj poraz, ili poraz moje generacije, ili poraz generacije prije nas. Dovoljno sam star da bih trebao razmišljati o tome što će biti s našom djecom ili kakav ćemo im svijet ostaviti, a s druge strane pitam se - čemu sve to?

Vjerujete li da angažirane predstave mogu utjecati na publiku da mijenja pogled na svijet?

Ne! Kazalište može utjecati onoliko koliko je gledatelj podložan promjeni svog mišljenja i podložan tome da se promijeni. Osoba koja gleda predstave na takav način jednako će se mijenjati i nakon predstava u HNK-u, Histrionima ili u KunstTeatru. Bojim se da je taj kazališni aktivizam besmislen, pogotovo kad se kaže da je aktualna neka tema u predstavi. Ta me rečenica najviše izbezumljuje! OK, ja sam glumac i možda sam glup za druge stvari, možda je to pitanje više za dramaturga i redatelja. Ako uvijek razmišljaš o tome što je aktualno u današnjem društvu, onda si zatvoren za neke druge stvari jer ideš ciljati nešto. Volim otvoreno kazalište, koje ništa ne cilja, a ako se dogodi neki pogodak, bit ćemo sretni što smo otvorili nešto.