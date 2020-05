Jedan od najcjenjenijih domaćih pisaca Damir Karakaš 13. tportalovu književnu nagradu za najbolji roman dobio je za 'Proslavu', a koja je osvojila tportalov žiri 'sugestivnom prozom, filmičnošću dramskih situacija i stilski izbrušenom rečenicom'. S piscem smo razgovarali o toj njegovoj knjizi u kojoj je, kako je sam rekao, nastojao na 120 stranica opisati tri generacije ličke obitelji i dva rata, ali o odnosu prema prošlosti i kulturi sjećanja te o tome kako odgaja svoje tri kćeri

Smatram da uvijek najprije moramo raščistiti pred svojim pragom, a onda gledati drugima u dvorište, a pritom mislim na cijeli Balkan jer ako ignoriramo zločine iz prošlosti, otvaramo putove zločinima u budućnosti. Znam da sam mogao puno više svojih knjiga prodavati da sam opisivao one junačke priče koje sam slušao u djetinjstvu, o tome kako Jure Francetić, inače iz moga kraja, za vrijeme borbe svira gitaru, meci lete oko njega, ali on ne mari za to. Izabrao sam puno teži put jer mene je uvijek zanimalo pisati knjige koje govore o pravdi i ljudskosti, a u ustaškoj ideologiji ne vidim nikakve ni pravde ni ljudskosti.

Nikad nije bilo previše stvari iz Like s kojima sam se poistovjećivao ili ponosio, osim Nikole Tesle i grupe Sexa iz Gospića, to je jedan bend ispred svog vremena, kultna grupa osamdesetih i ozbiljno bih svaki put pobjesnio kada bi netko rekao da je Sexa iz Zagreba. Volim se prisjetiti i legendarnog kafića u Brinju koji se zvao Santana, u kojem se nisu puštali narodnjaci, to je tada bilo sramota slušati. Tada je i Brinje imalo dva rokenrol benda, TNT i Bijeli oblaci, volio sam i kino u Brinju, u koje sam pješačio kilometrima sam po šumi, slušajući vukove, ali kaže pisac Andrei Makine, kada dijete ide u kino i kada ga prati zavijanje vukova, tada ga čuva sudbina. Naravno, volim doći u svoje selo, u njemu ima još samo petero ljudi, moj otac morao je prodati zadnju kravu. Šuma se približava i polako će progutati sva sela. U Brinju, zbog onoga što sam prošao poslije romana 'Proslava', nisam još bio jer su mi prijetili i govorili da više ne smijem doći, a iskreno, ne vjerujem ni da ću više ići.

U mome selu u Drugom svjetskom ratu svi su bili ustaše i jedan Karakaš koji je otišao u partizane, stoga mu se otac od sramote objesio na sjeniku, on je poginuo, a jedan moj rođak, kad me okolo vrijeđa, govori da sam ja taj njegov uskrsnuli duh. Bio je tu u Brinju još jedan partizan, ali loše se proveo, izdala ga je djevojka, uhvatili ga Talijani, gadno mučili i strijeljali. Da, bila je tu i jedna žena, Ljubica Gerovac iz Jezerana - nju su uhvatili ustaše iz moga kraja, pa je ubijena. Kad je završio rat, mnogi iz moga kraja odvedeni su u koloni u Gospić, oni su hodali i pjevali, kasnije kopali sami sebi jame i bili streljani, a za djedova brata, uz čiju sam sliku odrastao, nikad nismo saznali gdje mu je grob. Za nas klince iz toga kraja znalo se da ne možemo u vojsku ili miliciju, a najteže je bilo kada su nas kao djecu vodili u Jesenovac da gledamo sve te užase, ali svima je u razredu djed bio ustaša pa mi je bilo lakše. U 'Proslavi' ima jedna rečenica kada čovjek u cilindru drži govor mladim ljudima, a oni mu vjeruju jer on nosi cilindar, jer kad netko nosi takav šešir sigurno je pametan, i kaže im da je komunizam kada brat jebe sestru i onda se oni bore protiv toga. Na drugoj strani partizani su nakon povlačenja Talijana uradili strašne zločine u Brinju, odvukli su brojne ljude na planinu Obadine i poubijali ih bez suđenja na doista svirep način, sjekirama i batovima, tako da se moj kraj nikada od toga nije oporavio. I sada u svemu tome treba naći neki pravi rakurs da bi se ispričala ta kompleksna priča.

Često se u Hrvatskoj govori o rehabilitaciji ustaštva, o njegovoj relativizaciji. Kakvim ocjenjujete odnos ovdašnje službene politike prema ustaštvu i ustaškom naslijeđu, osobito u svjetlu nedavne obljetnice Bleiburga?

U Prvom svjetskom ratu mogli ste birati strane, ali u Drugom ste morali biti protiv Hitlera jer je to značilo da ste protiv sila zla. No moramo uvijek govoriti istinu, osuđivati svaki zločin jer ne možeš na poražene vojnike, među kojima je puno zločinaca, ali i civila, pucati sa svih strana iz mitraljeza, ubijati bez suda, to nije pravda. Drago Jančar, poznati slovenski pisac, a to sam upravo pročitao u sjajnoj knjizi Martina Pollacka, koju trenutno čitam, u eseju o totalitarizmu u Sloveniji piše kako je u Kočevskom rogu bačeno u bezdan oko 14 tisuća ljudi, među kojima žene i djeca. Što je to nego strašan zločin, pa nećemo se praviti ludi. E sad što se tiče svih tih komemoracija, treba naći modus kako sve to posložiti, da se kaže popu pop, a bobu bob, a ne da se skupljanjem jeftinih političkih poena rehabilitira ustaštvo.

U 'Proslavi' se, ali i u 'Sjećanju šume' i 'Blue Moonu', bavite odnosom oca i sina. Znali ste u kontekstu 'Blue Moona' govoriti kako se glavni junak pokušava izboriti sa stavom 'ja sam te stvorio, ja ću te i ubiti', karakterističnim za naše podneblje. Koliko je takav odnos roditelja prema djeci ovdje još uvijek prisutan?

U tom romanu, koji je upravo izašao u Parizu, govorim protiv ljubavi koja se brine za drugoga i pokušava ga popraviti tako što ga tuče do krvi. Junak romana raskida s time, ali problem je to što u ovim našim kulturama ili, bolje rečeno, nekulturama taj raskid biva moguć samo kroz batine, krv, smrt, rat… Ali to je neka moja priča, koju moja djeca sigurno neće proživljavati.