Obuljen Koržinek: 'Bojazni knjižničara proizlaze iz krive interpretacije'

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek izjavila je u ponedjeljak kako nije točno da struka nije konzultirana u pripremi prijedloga Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, ocijenivši kako su bojazni Hrvatskog knjižničarskog društva (HKD) vezane uz posljedice toga zakona posljedica krive interpretacije njegovih odredbi

Na tvrdnju HKD-a da ravnatelji i voditelji knjižnica u budućnosti neće morati biti knjižničarske struke, ministrica Obuljen Koržinek uzvratila je tvrdnjom kako je to 'potpuna neistina': 'Ne znam uopće kako su to iščitali, ne znam iz čega to proizlazi pa to ne mogu niti komentirati', kazala je.

Potpuno je jasno da za ravnateljsko mjesto konkuriraju osobe koje imaju knjižničarsko zvanje, rekla je, ali u slučaju da takve osobe nema, ravnateljem knjižnice može postati osoba koja ima određeno obrazovanje i iskustvo u rukovođenju nekom kulturnom institucijom.

Ministrica je također napomenula kako je prijedlog Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti upućen tek na prvo čitanje, a između prvog i drugog čitanja održat će se konzultacije sa svim dionicima, koje su već dogovorene, a na kojima 'ćemo sve razjasniti'.