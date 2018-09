Nova autobiografska kvadrilogija Karla Ovea Knausgaarda u hrvatskom prijevodu

Norveška književna zvijezda Karl Ove Knausgaard, autor monumentalne šestotomne 'Moje borbe', napisao je novu autobiografsku kvadrilogiju knjiga čiji će se prvi dio 'Jesen', intimna sentimentalna lamentacija o životu upućena nerođenoj kćeri, ovaj tjedan naći na policama hrvatskih knjižara

Knjiga, objavljena u izdanju nakladnika OceanMore i prijevodu Muniba Delalića, prvi je dio kvadrilogije 'Årstid encyklopedien' (Enciklopedija godišnjih doba: Jesen, Zima, Proljeće, Ljeto). Odmah po objavi roman je dočekan s oduševljenjem kritike te je postao bestselerom New York Timesa.

Glavninu knjige čine intimni zapisi o svakodnevnom životu sa ženom i djecom u ruralnoj Švedskoj tijekom jedne jeseni, nadahnuti tekstovi prožeti sjećanjima iz djetinjstva. 'Ništa ne uzmiče autorovoj pozornosti, čak i ono naizgled posve nebitno. Sunce, pliskavice, jabuke, plastične vrećice: sadržaj svakodnevnoga života pogonsko je gorivo Knausgaardove umjetnosti', stoji u najavi.

Počinjući s pismom nerođenoj kćeri, Knausgaard u knjizi nudi tankoćutni pogled na začetak jedinstvene i dragocjene povezanosti roditelja i djeteta, polako uvodeći kćer u svijet koji ju okružuje, a kojega će uskoro i sama postati dio: '28. kolovoza: Dok ovo pišem, ništa ni o čemu ne znaš, ne znaš što te očekuje, u kakav ćeš svijet doći. A ni ja ne znam ništa o tebi. Vidio sam ultrazvučnu sliku, i spustio ruku na trbuh u kojemu ležiš, to je sve. Preostalo je šest mjeseci do tvojega rođenja, i za to se vrijeme može bilo što dogoditi, ali vjerujem da je život jak i silan, i vjerujem da će s tobom sve biti u redu, da ćeš se roditi zdrava i čila i jaka. … pokazujući svijet tebi, malena, svoj život činim vrijednim življenja'.