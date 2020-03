Nora Krstulović: 'Neki neće moći platiti ni stan ni režije ako se nešto ne poduzme'

Prije nekoliko dana urednica portala Teatar.hr Nora Krstulović i Udruga koncertnih promotora - Promo pokrenuli su apel za pomoć domaćoj nezavisnoj kulturi u doba pandemije, ali još čekaju odgovor Ministarstva kulture

'Svjesni smo potpuno da radnici u kulturi nisu jedini koji su ugroženi, no njih je kriza prve pogodila i za njih će najdulje trajati. Iz iskustva drugih zemalja već tjedan dana najavljujem što će se dogoditi i od prošlog ponedjeljka pokušavam organizirati kolege. Ministarstvo kulture je pak odlučilo kontaktirati isključivo neke strukovne udruge, a ne i nezavisnu scenu odnosno poduzetnike u kulturi. Nisu kontaktirali ni najveće poslodavce u sektoru poput INmusica, a kamoli mala kazališta', rekla je Nora Krstulović glavna urednica portala teatar.hr u najnovijem razgovoru za N1 .

Podsjetimo Krstulović je zajedno s direktorom INmusic festivala Zoranom Marićem prije nekoliko dana pokrenula apel za žurnu pomoć domaćoj nezavisnoj kulturi, osobito ugroženoj proteklih dana zbog aktualne situacije s koronavirusom.

'Zasad smo prikupili podatke od 59 od 208 nezavisnih kazališta i već je sad jasno da je izravno ugrožena egzistencija više od 700 ljudi i to ne računajući samostalne umjetnike svih disciplina koje ta ista kazališta angažiraju, jer očekujemo da će za njih biti donesene posebne mjere. To je, s obzirom na izdvajanja za ukupni kulturni sektor u ovoj zemlji, zastrašujuće veliki broj ljudi koji su ugroženi. Do kraj dana ćemo poslati taj apel ministarstvu i čekamo reakciju', rekla je Krstulović te upozorila da se radi o specifičnoj situaciji jer u kazalištima, na glazbenim festivalima i sličnim institucijama i događanjima ne rade samo umjetnici.

'Naši djelatnici su ionako ugroženi jer ih se zbog nestalne prirode angažmana tretira kao kreditno nesposobne, pa su gotovo svi i uvijek samo jedan honorar udaljeni od potpune katastrofe. U ovom trenutku vam mogu navesti desetak kolega koji neće moći platiti ni stan ni režije ako se nešto ne poduzme. Neki kolege iz svijeta samostalnih umjetnika i producenata javno su istakli da ipak imaju neke minimalne zalihe i da se ne očekuju nikakvu pomoć. Ljudi su svjesni kompleksnosti situacije i solidarni su. No, takvih je doista malo. Kulturni radnici uvijek su se prvi odazivali svim humanitarnim akcijama, pa se nadam da će nam društvo uzvratiti sad kad je vrijeme da se toj istoj kulturnoj zajednici interventno pomogne', zaključila je.