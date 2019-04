'Nikad nisam rekao da Grad Zagreb kino planira pretvoriti u narodnjački klub! A šokirala me još jedna stvar'

Na otpužbe zagrebačkog gradonačelnika kako u javnosti širi lažne vijesti reagirao je Borisa T. Matića, direktora Umjetničke organizacije Zagreb Film, aktualnog najmoprimca kina Europa

Njegov očitovanje prenosimo u cjelosti:

'Nisam nikada izjavio da Grad Zagreb planira napraviti narodnjački klub, već da sam čuo iz ugostiteljskih krugova da od kina žele napraviti takvo mjesto.

U više intervjua, primjerice za portal Index i Slobodnu Dalmaciju, izjavio sam da sam čuo da će se to dogoditi, a pritom sam kazao sljedeće: "Iako smo prije dvije godine osvojili nagradu Europa Cinemas za najbolji program u konkurenciji više od 1.000 europskih kina iz preko 600 gradova, do nas je došla informacija da nas žele istjerati iz kina Europa i kino pretvoriti u narodnjački klub. Ja sumnjam u to i vjerujem da se radi o nekom zlonamjernom podmetanju i nama i gradskim strukturama, ali nas muči što još uvijek nismo dobili konkretan odgovor što je budućnost kina." (Slobodna Dalmacija, 11. studenog 2018.) Jučer sam izjavio: "Čuo sam tu priču prije dvije godine iz ugostiteljskih krugova. Mislim da je to podmetanje i nama i Gradu Zagrebu jer je kino zaštićeno kulturno dobro." (Index, 6. travnja 2019.).