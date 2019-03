Ne propustite energični govorni performans Nore Turato u Zagrebu

Hrvatska umjetnica s nizozemskom adresom, Nora Turato, koja je na široj umjetničkoj sceni prepoznatljiva po energičnim govornim performansima, 5. ožujka u 20 sati u zagrebačkoj Oazi predstavlja umjetničku knjigu 'Good or bad in various beds' u izdanju Oaze, a tim povodom održat će i performans

Nora Turato rođena je u Zagrebu, odrasla je u Rijeci, a posljednjih godina živi i radi u Amsterdamu. Tamo je studirala na akademiji Gerrit Rietveld, a trenutno je na rezidencijalnom programu na Umjetničkoj akademiji (Rijksakademie van Beeldende Kunsten).

Na umjetničkoj sceni prepoznatljiva je prije svega po govornim performansima, koje je izvodila na mnogim europskim umjetničkim manifestacijama, pa i na prošlogodišnjoj Manifesti u Palermu.

Nedavno, 21. veljače, u Lihtenštajnu je u Kunstmuseumu otvorila izložbu 'Nora Turato. explained away', koju kurira Fabian Flückiger, a koja je dio serije predstavljanja talentiranih mladih umjetnika u tom muzeju.

Turato na izložbi predstavlja umjetničke knjige, zidne radove, video i audio radove, a do kraja izložbe, 19. svibnja, održat će i nekoliko svojih performansa kojima tematizira 'tekstualnu histeriju' današnje online svakodnevice, procesuirajući riječ, značenje i zvuk te prisvajajući pojedine ulomke kako bi stvorila nove eklektične narative.

Jedan od svojih govornih performansa Turato će održati i u zagrebačkoj Oazi, s početkom u 20.15 sati povodom predstavljanja umjetničke knjige 'Good or bad in various beds' (Oaza izdavaštvo). Knjiga je dio Oazinog programa aBook koji ima za cilj intenzivnije povezati tri kulturna područja: suvremenu umjetničku praksu, grafički dizajn i izdavaštvo.