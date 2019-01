Pitali smo kulturnjake što ih je oduševilo ove godine, a evo koje su knjige, muziku i serije izdvojili

Proteklih 12 mjeseci obilježio je niz zanimljivih knjiga, filmova, predstava i performansa, a na pitanje koje ih se djelo u 2018. ipak najviše dojmilo, natjeralo ih na razmišljanje, potaknulo na promjenu, inspiriralo ili potreslo odgovorili su nam pisci Semezdin Mehmedinović, Korana Serdarević i Ivica Đikić, slikarica Tisja Kljaković Braić i konceptualni umjetnik i performer Siniša Labrović

U novembru su objavljene dvije knjige koje upravo čitam, a njihova je autorica Lucia Berlin . Prva je knjiga priča ‘Večer u raju’ (Evening in Paradise) a druga je mala, memoarska knjiga ‘Dobrodošla kući’ (Welcome Home). Obje su pisane u sada već dalekoj prošlosti.

‘Richmond Street, Oakland, California—Komarci. Policija. Požar u kući do naše. Iseljeni.’

‘Griegos Road, Albuquerque, New Mexico—Tu kuću sam spalila.’

‘Princeton Street, Albuquerque, New Mexico—Krov se urušio. Iseljeni.’

‘White House, Corrales, New Mexico—Pumpa ne radi, bunar presušio, strujne žice pokidane, pilići pomrli, zečevi pomrli, termiti, koza slomila nogu, ustrijelili smo je. Podrum poplavio…’

Rose Street, Albuquerque, New Mexico—Pješčane oluje. Starac umro u voćnjaku jabuka.

‘Corrales Road, Alameda, New Mexico—Nema tekuće vode, nema struje, nema kupatila. Dva djeteta u pelenama.’

Ovako; taj album se sluša s bocom dobrog vina (tako ja to zamišljam), možda najbolje sam.... čista emocija je. Nikad u životu nisam popila kap vina, a opilo me. Jelenin glas... koji glas... oni nesretno zaljubljeni bi tu istu bocu o glavu razbili… A Merimina harmonika, a nema finala bez harmonike, prati Jelenu iz pozadine... sve te pjesme na tuđim jezicima - ništa ne razumijem a sve osjećam, sve vidim.Ne znam zašto, ali Frida Kahlo mi u glavi...

Proizvodnja umjetnosti u mojoj glavi neprestano radi i u pravilu sam zaokupljena sama sobom, ali postoji moment kad iz tuđe umjetnosti možeš napraviti i svoju... 'Lume' je prvi zajednički album harmonikašice Merime Ključo i pjevačice Jelene Milušić . Težak je i lagan... k’o ljubav - a Lume znači više i od same ljubavi...

Prije koju godinu objavljen je izbor iz njenih priča ‘Priručnik za spremačice’, i ta knjiga je doživjela veliki uspjeh u svijetu. Tako je Lucia Berlin, godinama nakon smrti, prepoznata kao važna autorica, uspoređuju je s najboljim piscima kratke priče. Jednom sam je sreo, krajem devedesetih, one godine kad je umro pjesnik Edward Dorn, predstavljena je kao njegova prijateljica i profesorica književnosti, a njena književnost nije ni spomenuta tada, i zato osjećam neku nelagodu kad se toga sjetim. Sa svojim fascinantnim darom za pripovijedanje, meni je ona zanimljiviji pisac od ovih s kojim se nju obično uspoređuje. Možda i od Raymonda Carvera. U njenim pričama je više gologa života.

Meni se kod Merimine harmonike sviđa šta je u njoj ostalo i onog narodnog. Vidi se da je to bosanska, naša harmonika…pa ja bona.

Patetika jest poezija uma i ničega tu sramotnog nema. 'Lume' je album koji opisuje sve emocije koje nas zadese u ljubavi - od vrha do dna. I natrag.



Jelena i Merima su sudbonosni čarobni spoj - čista umjetnost.

Korana Serdarević, spisateljica: Outlander

U atmosferi 2018 godine, koja mi je osobno bila jako naporna i zahtjevna, trebala sam područje u kojem se mogu što više štedjeti i odmoriti od čitanja pa sam završila s pretplatom na Netflix. U posljednjem desetljeću ionako pronalazim puno više serijala nego filmova koji me oduševljavaju. Nametnula mi se serija 'Outlander', snimljena prema uspješnoj seriji romana Diane Gabaldon koji se žanrovski kolebaju između povijesnog, ljubavnog i SF-a. Ta me kombinacija inače ne bi oborila s nogu, no nisam znala ništa o radnji i počela sam gledati bez ikakvih očekivanja.