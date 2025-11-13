Dodijeljene nagrade za najbolji novinarski rad o Italiji, evo tko su laureati

U Novinarskom domu u srijedu su dodijeljene nagrade “Tomašević-Bešker” autorima najboljeg članka i audiovizualnog priloga u hrvatski medijima koji se bave Italijom i hrvatsko-talijanskim odnosima u raznim područjima - politike, društva, kulture, gospodarstva, prava.
Svečana dodjela nagrade “Tomašević-Bešker” održana je u sklopu inicijativa koju organiziraju Veleposlanstvo Italije u Zagrebu i Talijanski institut za kulturu u Zagrebu, u znak sjećanje na novinare Silvija Tomaševića i Inoslava Beškera, dugogodišnje dopisnike hrvatskih medija iz Italije.
Ove je godine nagradu u kategoriji najbolji članak dobila Tatjana Peruško za feljton “Suvremena talijanska književnost”, objavljenom na portalu za književnost i kritiku Hrvatskog društva pisaca (HDP).
Nagradu za najbolji audiovizualni prilog dobio je dokumentarni film “Serena” autora Marija Beganovića, emitiran na Hrvatskoj radioteleviziji (HTV2). Film predstavlja glumicu Talijanske drame HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, Serenu Ferraiuolo. Taj prilog odličan je primjer autorskog novinarstva koje se bavi Italijom i hrvatsko-talijanskim vezama, ovoga puta na nešto drugačiji način, navodi se u obrazloženju. Naime, Serena je Talijanka koja je svoj dom i posao pronašla u Hrvatskoj, gdje je izgradila svoj život.
Nagrada kao vid zahvalnosti
Posebno priznanje dodijeljeno je Selini Sciucci za “Radio minijature – Podcast Radio Fiume”, posvećen povijesti talijanskog programa Radio Rijeke, realiziranog u povodu 80. obljetnice postojanja radija. Talijanski program Radio Rijeke važan je dio svakodnevnog života grada te emitira emisije na talijanskom jeziku u sklopu programa državne radiopostaje Radio Rijeka.
Ravnatelj Talijanskog instituta za kulturu u Hrvatskoj, Gian Luca Borghese rekao je kako je nagrada ustanovljena u čast Silvija Tomaševića i Inoslava Beškera koji su tijekom desetljeća Hrvatima pričali o Italiji u svim njezinim aspektima - od politike i kulture pa do sporta i zabave.
"Nagrada je određeni vid zahvalnosti za sve sto su učinili na svom profesionalnom putu. Nadamo se da će ova nagrada s vremenom postati sve važnija kako se ne bi izgubila tradicija vrhunskog novinarstva i kako će postati snažan instrument za učvršćivanje odnosa između Italije i Hrvatske”, naglasio je Borghese.