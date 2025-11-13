Dodijeljene nagrade za najbolji novinarski rad o Italiji, evo tko su laureati

Svečana dodjela nagrade “Tomašević-Bešker” održana je u sklopu inicijativa koju organiziraju Veleposlanstvo Italije u Zagrebu i Talijanski institut za kulturu u Zagrebu, u znak sjećanje na novinare Silvija Tomaševića i Inoslava Beškera, dugogodišnje dopisnike hrvatskih medija iz Italije.

Ove je godine nagradu u kategoriji najbolji članak dobila Tatjana Peruško za feljton “Suvremena talijanska književnost”, objavljenom na portalu za književnost i kritiku Hrvatskog društva pisaca (HDP).

Nagradu za najbolji audiovizualni prilog dobio je dokumentarni film “Serena” autora Marija Beganovića, emitiran na Hrvatskoj radioteleviziji (HTV2). Film predstavlja glumicu Talijanske drame HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, Serenu Ferraiuolo. Taj prilog odličan je primjer autorskog novinarstva koje se bavi Italijom i hrvatsko-talijanskim vezama, ovoga puta na nešto drugačiji način, navodi se u obrazloženju. Naime, Serena je Talijanka koja je svoj dom i posao pronašla u Hrvatskoj, gdje je izgradila svoj život.