Dodijeljene nagrade za mlade umjetnike 'Ivan Kožarić', ovo su laureati

Josip Rončević, Dora Ramljak i Mihael Klanjčić dobitnici su Nagrade za mlade umjetnice i umjetnike "Ivan Kožarić" koja je dodijeljena je u srijedu u Muzeju suvremene umjetnosti.
Josip Rončević prvu je nagradu i 4000 eura bruto dobio za akrilik na platnu pod nazivom "Pokretne stepenice (uzlazno) / Pokretne stepenice (silazno)". Glavna je tema rada nastojanje da u fokusu ostane slikarstvo samo, a ne ono što prikazuje, ističe se u obrazloženju nagrade.
"Sam naslov upućuje na obrnuti prikaz - isti motiv u suprotnom smjeru - pa upravo on potiče dvojbu: vjerovati naslovu ili prikazu", obrazložila je povjesničarka umjetnosti i članica žirija Ivana Završki te dodala da upravo takav autorov postupak pokazuje kako sam čin gledanja može biti uvjetovan jezikom.
Dori Ramljak dodijeljena je druga nagrada 3400 eura bruto za video-esej "Radial Drift" koji je, navela je Završki, transmedijski rad koji znanost i umjetnost povezuje u začudan eksperiment te koji dojmljivo dočarava neraskidivost prirodnih veza.
Treću nagradu i 2700 eura dobio je Mihael Klanjčić za transparentni pleksiglas u boji pod nazivom "Bez naziva (stepenica 1)", a koji je opisan kao rad koji premještanjem svakodnevnih predmeta u umjetnički kontekst preispituje pojam ready-madea i njegove reinterpretacije.
"U suptilnoj šetnji između umjetničkog i neumjetničkog konteksta prepoznaje se umjetnikova znatiželja, ali i poticaj promatraču da probudi vlastitu", naglasila je Završki.
Muzej suvremene umjetnosti raspisao je natječaj za Nagradu "Ivan Kožarić" uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba.
Svrha natječaja je podupiranje suvremenog umjetničkog stvaralaštva mladih umjetnika, a natječajem se osiguravaju sredstva za otkup radova mladih umjetnika do navršenih 35 godina za fundus Muzeja suvremene umjetnosti.
Nagrada nosi ime istaknutog hrvatskog umjetnika Ivana Kožarića (1921.-2020.), kao omaž velikom autoru koji je osvajanjem vlastitih kreativnih sloboda otvarao nove putove mnogim generacijama hrvatskih umjetnika te je i sam aktivno pratio i rado podupirao prve korake mladih kolega.
Ravnateljica MSU-a Vesna Meštrić najavila je promjenu koncepcije nagrade od sljedeće godine. Od zaprimljenih prijava odabrat će se sedam radova koji će biti izloženi u Muzeju, a od njih će se odabrati tri koja će dobiti nagrade. Prvonagrađeni rad bit će uvršten u zbirku Muzeja.
O dobitnicima je odlučio žiri u kojemu su bili voditeljica Atelijera Kožarić Radmila Iva Janković, ujedno i predsjednica žirija, ravnateljica MSU-a Vesna Meštrić, povjesničarka umjetnosti Ivana Završki, muzejska savjetnica i voditeljica Zbirke crteža, grafika, plakata i radova na papiru MSU-a Kristina Bonjeković-Stojković, umjetnik Antonio Kutleša te Tanja Dabo u ime Grada Zagreba.