Dodijeljene nagrade za mlade umjetnike 'Ivan Kožarić', ovo su laureati

Josip Rončević prvu je nagradu i 4000 eura bruto dobio za akrilik na platnu pod nazivom "Pokretne stepenice (uzlazno) / Pokretne stepenice (silazno)". Glavna je tema rada nastojanje da u fokusu ostane slikarstvo samo, a ne ono što prikazuje, ističe se u obrazloženju nagrade.

"Sam naslov upućuje na obrnuti prikaz - isti motiv u suprotnom smjeru - pa upravo on potiče dvojbu: vjerovati naslovu ili prikazu", obrazložila je povjesničarka umjetnosti i članica žirija Ivana Završki te dodala da upravo takav autorov postupak pokazuje kako sam čin gledanja može biti uvjetovan jezikom.

Dori Ramljak dodijeljena je druga nagrada 3400 eura bruto za video-esej "Radial Drift" koji je, navela je Završki, transmedijski rad koji znanost i umjetnost povezuje u začudan eksperiment te koji dojmljivo dočarava neraskidivost prirodnih veza.

Treću nagradu i 2700 eura dobio je Mihael Klanjčić za transparentni pleksiglas u boji pod nazivom "Bez naziva (stepenica 1)", a koji je opisan kao rad koji premještanjem svakodnevnih predmeta u umjetnički kontekst preispituje pojam ready-madea i njegove reinterpretacije.

"U suptilnoj šetnji između umjetničkog i neumjetničkog konteksta prepoznaje se umjetnikova znatiželja, ali i poticaj promatraču da probudi vlastitu", naglasila je Završki.