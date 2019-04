Kontroverzni poljski kustos Adam Szymczyk gostuje u Zagrebu

Umjetnički direktor kulturne manifestacije documente 14 u Ateni i Kasselu 2017., poljski kustos Adam Szymczyk, u sklopu programa Večeri s WHW Akademijom gostuje u zagrebačkom kulturnom klubu Mama 5. travnja u 19 sati kada će održati predavanje 'documenta 14: 6. travnja – 17. rujna 2017'.

Szymczyk je u Varšavi 1997. osnovao Foksal Gallery Fondaciju, a bio je direktor Kunsthalle Basela od 2004. do 2014. S Elenom Filipovic je 2008. kurirao 5. berlinsko bijenale suvreme umjetnosti 'When Things Cast No Shadow'. Član je uprave Muzeja moderne umjetnosti u Varšavi te član Savjetodavnog vijeća Kolekcije Kontakt Erste Grupe i ERSTE Fondacije u Beču. U 2011. je dobio nagradu Walter Hopps za kustosko postignuće. Nedavno je imenovan predavačem i inicijatorom projekta 'Načelo jednakosti – Otvoreni studio' na Akademiji lijepih umjetnosti u Beču.