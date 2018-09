Ljeto je na izdisaju, ali stiže nam vruća jesen: Evo koja nas zanimljiva događanja očekuju

Početak je rujna i krajnje je vrijeme da provjerimo što se sve od kulturnih zbivanja sprema ove jeseni. Izložbe, filmski i glazbeni festivali, koncerti, kazališni spektakli - ima svega, a mi smo se pobrinuli da na jednom mjestu skupimo one najveće i najzanimljivije

HNK u Zagrebu domaćin je Festivala svjetskog kazališta, čiji je program ove godine po broju predstava skromniji, ali zato su one tri koje nudi prilično atraktivne. To se prije svega odnosi na 'Pet lakih komada' , zastrašujuću predstavu o najzloglasnijem belgijskom ubojici djece i silovatelju Marcu Dutrouxu, u kojoj igraju djeca i tinejdžeri od osam do 13 godina.

U studenom stižu i nastavci 'Creeda' s Michaelom B. Jordanom i Sylvesterom Stalloneom te 'Čudesnih zvijeri i gdje ih naći' J.K. Rowling, ovaj put pod nazivom 'Grindelwaldova zlodjela' u režiji Davida Yatesa. Ne treba zaboraviti ni remake kultnog talijanskog horora 'Suspiria'. Izvornu verziju iz 1970-ih potpisuje Dario Argento, a novu Luca Guadagnino - radnja je sada smještena u Berlin i među glavnim je ulogama sjajna Tilda Swinton.

Glazba

Jesensku sezonu koncerata u Zagrebu otvorit će Let 3, bend koji se 22. rujna, nakon šest godina, vraća u Tvornicu kulture. Iste večeri u Boogaloou nastupa Mostar Sevdah Reunion, a nekoliko dana kasnije, 30. rujna, u zagrebački Dom sportova stiže škotska grupa Texas, poznata po hitovima 'Say What You Want', 'Black Eyed Boy', 'Inner Smile' i 'Summer Son'. Na istoj lokaciji ove jeseni nastupit će i engleski rokeri Jethro Tull (13. listopada), koji su u Hrvatskoj zadnji put bili 2004., a nakon četiri godine Zagrebu se vraća i jedan od najpoznatijih vokala svjetske glazbene soul/jazz scene Mario Biondi, koji će koncert imati 6. listopada u Tvornici.