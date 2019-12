Likovna 2019. u Hrvatskoj: Od Caldera preko Rodčenka do Picassa, pogledajte kakve smo sve dragulje imali prilike vidjeti protekle godine

Retrospektive, izložbe novih radova potvrđenih umjetnika i one tek dolazećih talenata, nizale su se u 2019. u hrvatskim muzejima i galerijama, no najviše su pozornosti ipak izazvali proslavljeni svjetski umjetnici, od Caldera preko Rodčenka do Picassa

Izložbu ’Magija skulpturalnog pokreta’ Alexandera Caldera, američkog kipara 20. stoljeća, koja je još jedan veliki međunarodni projekt Umjetničkog paviljona nakon Miroa, Rodina, Giacomettija, pogledalo je dosad skoro dvadeset tisuća posjetitelja. Taj će se broj i mijenjati, jer je izložba otvorena do 5. siječnja. Izložena su Calderova djela nastala od tridesetih do sedamdesetih godina, mobili, stabili i slike, a posuđeni su iz prestižnih svjetskih muzeja, Centra Georges Pompidou iz Pariza, muzeja Tate Modern iz Londona, Ludwig Museuma iz Koelna, danskog Louisiana Museuma, kolekcije Peggy Guggenheim iz Venecije.

U Umjetničkom paviljonu mogla se razgledati i izložba 'Dušan Džamonja - pedesete i šezdesete' sa sedamdesetak skulptura, crteža i uvećanja, kao podsjetnik na sam početak karijere tog istaknutog hrvatskog umjetnika i na njegov prelazak od figuracije prema apstrakciji.



MUO: Izložba o Visovcu najveći ovogodišnji projekt Najveći ovogodišnji projekt Muzeja za umjetnost i obrt je izložba ‘Visovac: duhovnost i kultura na Biloj stini’, na kojoj je prvi put u 600 godina, predstavljeno blago riznice franjevačkog samostana Majke od Milosti na Visovcu. U oko mjesec dana od otvorenja vidjelo ju je oko četiri tisuće posjetitelja, a može se razgledati do početka veljače. Izložbu prati monografija s rezultatima istraživanja građe koja svjedoči o stoljetnim vezama tog otočića s najvećim umjetničkim, obrazovnim i kulturnim središtima Europe. MUO je postavio i izložbu jednog od najvažnijih predstavnika ruske avangarde Aleksandra Rodčenka, koja je pod nazivom ‘Revolucija u fotografiji’, bila otvorena u sklopu Dana Moskve u Zagrebu, s više od 150 fotografija. Niz izložbi u MSU, najposjećenija ona posvećena Josefu i Anni Albers Muzej suvremene umjetnosti organizirao je u svim svojim prostorima brojne izložbe, a najveću je posjećenost, s više od 7600 ljudi, ostvarila višeosjetilna izložba ‘Josef i Anni Albers: Putovanje kroz slijepo iskustvo’, posvećena baštini tog umjetničkog para, umjetnika i profesora Bauhausa.

Izložene su slike, grafike i tapiserije, pregled njihova stvaralaštva od dvadesetih do sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Posebnost projekta je što je prilagođen slijepim i slabovidnim osobama, s obzirom na to da su dosad izložbe bazirane na taktilnom doživljaju uglavnom bile ograničene na figuralno slikarstvo i skulpturu. MSU je postavio i samostalnu izložbu Mirjane Vodopije ‘Lutajući krajolik’, s tridesetak radova umjetnice na temu pejzaža, koja je dobila i Nagradu Hrvatskog društva likovnih umjetnosti za najbolju izložbu u 2019. Berberova izložba zasad najposjećenija u Klovićevim dvorima Klovićevi dvori su izložbom ‘Umjetnost i život su jedno: Udruženje umjetnika Zemlja 1929.-1935.’, otvorenom do 1. ožujka, obilježili 90 godina osnutka jedne od ključnih hrvatskih umjetničkih skupina međuratnog razdoblja.

Očekuje se da će taj reprezentativan presjek djelovanja protagonista Zemlje biti njihov najuspješniji ovogodišnji projekt, no zasad je najviše posjetitelja, njih više od devet tisuća, privukla monografska izložba Mersada Berbera, čija je prva izložba nakon 31 godine, predstavila njegov impozantan crtački i slikarski mozaik. Picasso u ‘Mimari’ uzburkao likovnu scenu na kraju godine Na samom kraju godine likovnu je scenu uzburkala vijest da će se javnosti prikazati dva dosad nepoznata djela Pabla Picassa s početka 20. stoljeća - ulje na platnu ‘Žena i gitara’ i kolaž ‘Mandolina i gitara’. Izložbu ‘Otkrivajući remek djela’, kojoj je Muzej Mimara samo domaćin, pratila su medijska nagađanja o tome da djela vjerojatno nisu originali, što su demantirali predstavnici anonimnog vlasnika, stručnjaci koji su proteklih dvadesetak godina ispitivali slike s ciljem dokazivanja njihove autentičnosti.

