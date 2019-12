Liječnik, psihologinja i nesuđena znanstvenica za štafelajem: Mladi slikari kojima predviđaju sjajnu budućnost otkrili su nam kako su završili u umjetnosti

Ovih dana u Galeriji Bačva Doma HDLU-a, popularnije u Meštrovićevom paviljonu ili Džamiji, okupili su se studenti likovnih akademija iz cijele Hrvatske, a za tportal je među svim tim mladim nadama iz Zagreba, Osijeka, Rijeke i Splita povjesničar umjetnosti i kustos Feđa Gavrilović odabrao troje najzanimljivijih na koje svakako treba računati u budućnosti. To su Tara Beata Racz, Petra Šabić i Ivan Barun, a koji su netom diplomirali na Akademiji u Zagrebu. Podružili smo se s njima i doznali kako ih je privukla umjetnost, kako se bore s egom i sumnjama, kako im ide prodaja njihovih radova, što poručuju onima koji podcjenjuju to čime se bave i što planiraju sada, nakon studija

'Jako me zanimala znanost, ali nisam htjela striktno studirati samo kemiju ili samo fiziku. Za umjetnost mi se činilo da je zapravo vrlo slična znanosti jer se obje na svoj način bave kreiranjem. Uz to, umjetnost je tako svevremenska i višedimenzionalna, a crtanje mi je uvijek bio neki oblik meditacije. Sve to, kao i iskrena ljubav prema stvaranju, poklopilo se pa je izbor ALU zapravo ispao potpuno prirodan, za što mislim da će na kraju reći svi koji upišu ovu akademiju. Možda u početku nisam bila sasvim sigurna da je to za mene, ali iznutra sam predosjećala da ipak jest i na koncu shvatila da trebam slušati baš taj dio sebe koji je bio kompletno prirodan. S vremenom sam u svom radu uspjela sintetizirati razne interese u cjelinu - psihologiju, filozofiju, fiziku, astrofiziku specifično, kemiju...', kaže nam Šabić.