Kreće Mediteranski festival knjige, evo što su pripremili u Splitu

Predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Slavko Kozina rekao je da je naglasak festivala na Marku Maruliću i Ivani Brlić Mažuranić, književnicima čije se ove godine obilježavaju obljetnice i koji su stupovi su našega identiteta i kulture.

Ove godine na festivalu se očekuje 20 tisuća posjetitelja, rekao je napomenuvši da su pazili da programi budu inkluzivni, aktualni i lokalni, kao i da imaju program za djecu, škole i građane.

Posebno je istaknuo programe za djecu u okviru Nacionalne strategije poticanja čitanja Ministarstva kulture i medija na kojima će sudjelovati i učenici osnovnih škola iz cijele Splitsko-dalmatinske županije. U Bookvariju i Malom Bookvariju uz dvoranu održavat će se likovne, literarne, novinarske i druge radionice, čitanje priča, modeliranje kipa Marka Marulića u glini, kao i igraonice.

"Sajam je rastao organski što je jako važno jer nije bilo nikakvog umjetnog pumpanja i traženja brzih rješenja. On se u svojoj strukturi sastoji od izlagačkog dijela četrdesetak nakladnika iz cijele Hrvatske s gostima iz Crne Gore i Srbije. Imamo najnovije recentne knjige i one starije s većim popustima", rekao je Kozina dodavši da je komercijalni dio smješten na cijelom parteru te da bi popust na nove knjige trebao iznositi 20 posto, a na akcijske naslove do 70 posto.

Na pitanje novinara potvrdio da ove godine Grad Split ne participira u financiranju Mediteranskog festivala knjige.

Član organizacijskog odbora i vijećnik ZNK HGK Mišo Nejašmić naglasio je da će ovogodišnji dječji program s radionicama biti najjači do sada, ali i najzreliji zbog raznovrsnosti i gostiju koji dolaze na festival.

Kazao je da će se uz hrvatski jezik govoriti poljski, francuski, bosanski, crnogorski i srpski, a program će otvoriti autor glazbene podloge festivala Žan Jakopač koji će u petak predstaviti svoju zbirku poezije. "On je pokretač otočkog vala koji će obogatiti glazbenu dimenziju ovogodišnjeg festivala", rekao je Nejašmić.

Uz standardne goste, dodao je, dolazi i francuska književnica Jacqueline Merville koja je tu na studijskom boravku, bit će predstavljena i fotomonografija Feđe Klarića, a programu će svojim sudjelovanjem pridonijeti i niz urednika i prevoditelja.

"Imat ćemo i okrugle stolove, te ove godine i jedan vanjski program kada će na Trgu Šperun biti predstavljen projekt Hrvatski zvukopis. Svi možemo očekivati bogato iskustvo, vrlo raznoliko od književnosti preko kritičkog pogleda na naše društvo i trenutno stanje u svijetu i Europi", poručio je Nejašmić.

Pokrovitelji 7. Mediteranskog festivala knjige su Ministarstvo kulture i medija i Splitsko-dalmatinska županija.