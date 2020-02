Kraljica krimića: U 93-oj preminula svjetski poznata književnica

Američka književnica Mary Higgins Clark, 'kraljica krimića', umrla je u dobi od 92 godine, objavio je njezin izdavač Simon and Schuster

Mary Higgins Clark, jedna od najprodavanijih pisaca na svijetu, umrla je 'okružena svojom obitelji i prijateljima', objavio je izdavač.

Napisala je pedesetak knjiga prodanih u stotinu milijuna primjeraka, od čega 80 milijuna u Sjedinjenim Državama, otkako je prvi velik uspjeh ostvarila 1975. romanom 'Where are the Children' (Gdje su djeca).

Rođena u New Yorku, u Bronxu, 24. prosinca 1927., u skromnoj obitelji irskog podrijetla, Mary Theresa Eleanor Higgins Clark 'zarazila se virusom' pisanja u dobi od 7 godina, govoreći da su Irci rođeni pripovjedači.

Rano je ostala bez oca i morala je rano počela raditi, a kada je sama postala majka obitelji, nastavila je pisati svakog dana od 5 do 7 sati ujutro prije nego djeca krenu školu.