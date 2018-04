Kanadski pisac David Homel zvijezda Monte Librića; domaći autori predstavljaju pregršt knjiga za djecu

Jedanaesto izdanje Festivala dječje knjige Monte Librić održat će se od 23. do 29. travnja u Zajednici Talijana Pula – Circolu, a njegov središnji program Piknik s autorom i ove godine donosi promocije knjiga i zanimljive razgovore s domaćim i inozemnim piscima, animatorima i ilustratorima za djecu

Posebnu pažnju izazvat će, najavljuju organizatori, gost programa Autor iz daljine koji ove godine dolazi iz Kanade. Radi se o Davidu Homelu, svestranom umjetniku, nagrađivanom piscu knjiga za djecu i odrasle, ali i književnom prevoditelju, novinaru, uredniku, edukatoru i filmašu. U koautorstvu s ilustratoricom Marie-Louise Gay napisao je četiri knjige za djecu: Travels with my Family, On the Road Again: More Travels with my Family, Summer in the City i The Traveling Circus (Putujući cirkus). U Puli, na Monte Libriću, a potom i u Rijeci i Zagrebu, predstavit će upravo potonju knjigu, svoj posljednji roman za djecu kojem se radnja događa u Hrvatskoj. Putujući cirkus objavljuje riječka Naklada Val. Napisao je i sedam knjiga za odrasle, a njegova su djela prevedena na hrvatski, srpski, grčki, francuski i mandarinski jezik. Dobitnik je brojnih prevoditeljskih, književnih i filmskih nagrada.