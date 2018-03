Monte Librić ove godine oživljava omiljene dječje književne junake

Festival dječje knjige Monte Librić u svom se 11. izdanju održava od 23. do 29. travnja 2018. u pulskoj Zajednici Talijana i na temu 'Animiraj me!'. U sklopu nje na brojnim programima i radionicama likovi iz knjiga oživjet će kroz animirane formate, ali i kroz kazališnu umjetnost - predstave i scenske igre. Organizatori, uz to, najavljuju i prikazivanje animiranih filmova domaćih autora

'Piknik s autorom', 'Animirana lektira', 'Priča za laku noć', 'F kao film', 'Librić teatrino' i Radionice stop i GIF animacije samo su neki od programa najavljenih na Monte Libriću ovog proljeća. U talijanskom dijelu programa pod nazivom 'Più che una storia' predstavit će se renomirani talijanski književnici i izbor literature za djecu na talijanskom, dok će izložbeni dio festivala predstaviti više od 50 nakladnika te oko 2000 naslova recentne dječje literature i produkcije.