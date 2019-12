Kakav je dizajn izložbi u Hrvatskoj? Sedam primjera inovacija u posljednjih deset godina

Izložba 'Dizajn+izložbe: Sedam primjera inovacija', koja tematizira specifično područje dizajna izložbenih i muzejskih postava u Hrvatskoj u proteklom desetljeću, otvara se 16. prosinca u zagrebačkoj HDD galeriji, uz razgovor na tu temu

Za ovu priliku Sanja Bachrach & Mario Krištofić, Studio Bilić_Mueller, Damir Gamulin & Antun Sevšek, Vanja Ilić & Branka Donassy, Oaza, Nika Pavlinek & Damir Prizmić te Marko Rašić & Vedrana Vrabecko osmislili su načine da logiku pojedinih dizajnerskih rješenja, ili nekih njihovih važnih elemenata, predstave u formi mini-instalacija, intervencija u prostoru ili pak interaktivne igre s dokumentacijom o pojedinim izložbama.

Predstavljeni su postavi ili elementi postava izložbi Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole (MUO, 2015.), NO arhiv: 10 razloga za otvoreni digitalni arhiv konceptualne i neoavangardne umjetnosti (MSU, 2012.), Memorijalni centar Lipa pamti (stalni postav, 2015.), Otvoreni atelier Donassy (2012.), Muzej Apoksiomena (stalni postav, 2016.), Croatian Contemporary Design 'In a Nutshell' (modularni postav putujuće izložbe, 2010.), My favorite CD shop (Galerija Forum, 2012.).

S kustoskim timom surađivali su zagrebački Filozofski fakultet - Odsjek za povijest umjetnosti (profesorica Jasna Galjer), Muzejski dokumentacijski centar (Lada Dražin Trbuljak, muzejska savjetnica).