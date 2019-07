Iznenadit će vas koliko novca dobivaju naši umjetnici za izlaganje u galerijama i muzejima, pitali smo ih do kada će to biti tako

Vodeće udruge likovnih i primijenjenih umjetnika u Hrvatskoj prije nekoliko dana objavile su preporuku domaćim muzejima i galerijama da umjetnicama i umjetnicima počnu plaćati za izlaganje. S potpisnicima tog apela razgovarali smo o njihovu akcijskom planu te smo pitali domaće umjetnike kakva su im iskustva s autorskim honorarima za izložbe u Hrvatskoj i inozemstvu

U njegovoj razradi, objašnjava, oslonit će se na neke od primjera dobrih praksi iz Europe i svijeta, a iznos naknade tek treba odrediti. U početku će on biti preporučeni minimum, a krajnji je cilj uvođenje zakonskog minimuma. Namjera je da se naknade (su)financiraju iz sredstava javnog proračuna, što je praksa u svim zemljama i gradovima u kojima postoji zakonom ili pravilnikom regulirana ova obaveza. To znači da će u Hrvatskoj fokus biti na gradskim, odnosno na državnim muzejima, a sekundarni na ostalim izlagačkim prostorima koji svoj rad financiraju iz javnih izvora.

'U većini slučajeva samostalnih izložbi isplaćuje se honorar umjetniku za pravo predstavljanja djela javnosti, no u iznosima koji variraju ovisno o raspoloživom namjenskom proračunu', kaže Andabaka. Cilj HDLU-a je, dodaje, postići ujednačene iznose naknada prema razrađenim kriterijima za sve izložbe u organizaciji HDLU-a, uz izuzetak ‘skupnih izložbi na kojima je predviđeno natjecanje za novčane nagrade, što također nije praksa u svijetu’.

HDLU je, kako objašnjava, kao hrvatski predstavnik međunarodne inicijative 'Plati umjetnika!', zbog značenja ove teme za sve umjetnike iz likovnog područja, u pripremu akcijskog plana uključio kolege iz ostalih strukovnih udruga, Hrvatsku udrugu likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH), Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD), Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Hrvatsku udrugu likovnih umjetnika (HULU) Split, HDLU Istra, HDLU Rijeka, HDLDU i Hrvatsku sekciju Međunarodnog udruženja likovnih kritičara AICA, odnosno Klaster za likovno područje.

'Svijest o kupovanju radova kod umjetnika je nestala'

Sa spomenutim udrugama HDLU je, kaže Andabaka, već uspješno surađivao u radu na Zakonu o obavljanju umjetničke djelatnosti i zato su se u tom sastavu okupili i u ovoj inicijativi. Zakon o umjetnicima trenutno je u pripremi, a sigurno je bio i velik poticaj namjeri da se uvede naknada za izlaganje jer, prema aktualnoj verziji, od umjetnice ili umjetnika traži da mjesečno i u trogodišnjem razdoblju zarađuje u prosjeku 4254 kune bruto da bi mogla ili mogao ostvariti pravo na uplatu obaveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna.

Taj zakonski minimalni financijski cenzus, međutim, zasniva se na uvriježenoj pretpostavci da likovni umjetnici zarađuju prodajom svojih djela, a to već dugo, pogotovo u uvjetima današnjeg gotovo nepostojećeg tržišta umjetnina, za većinu muzeja i galerija jednostavno ne vrijedi. Ili, kako je to naveo IAA, postojeći sustav zasniva se 'na slabašnoj nadi da će promocija, odnosno prepoznatost biti dovoljne da podignu tržišnu vrijednost umjetnika'. Za mnoge umjetnike to u praksi ne vrijedi.

Da je tako, potvrdila nam je i multimedijska umjetnica Dunja Janković te kaže da je nestala svijest o kupovanju radova od umjetnika.