Ženski svijet je vaš svijet! Kako su izgledali progresivni ženski časopisi 1930-ih

'Širite Ženski svijet! Dizajn progresivnih ženskih časopisa 1934. - 1946.' naziv je izložbe autorice Barbare Blasin koja se u zagrebačkoj HDD galeriji otvara 27. lipnja i nudi uvid u publikacije feminističkih udruženja tiskane od sredine 30-ih do prvih poratnih godina, polazeći od domaćih primjera kao što su 'Žena danas', 'Ženski svijet' i 'Žena u borbi', ali i komparirajući ih s istovremenim, međunarodno utjecajnim, srodnim svjetskim primjerima poput francuskog časopisa 'Les Femmes' i američkog 'The Woman Today'

'Ženski svijet', čiji slogan je iskorišten za naziv izložbe (Ženski svijet je vaš svijet! Širite Ženski svijet!), izlazio je od 1939. do 1941., a 'Žena danas' od 1936. do 1940. Uz njih, izložba se bavi i 'Ženom u borbi', časopisom koji je izlazio od 1943. do 1946., a radi usporedbe sa svjetskim trendovima toga vremena, uključuje i francuski list 'Les Femmes' (1934. – 1939.), koji su 'Ženski svijet' i 'Žena danas' koristili kao uređivački predložak te američki 'The Woman Today' (1936. – 1937.), nastao također na tragu sestrinskog francuskog časopisa.