Jedan od najznačajnijih domaćih slikara ima novu izložbu: 'Njegove slike ostaju u sjećanju poput fragmenata sna'

Jedan od najistaknutijih predstavnika hrvatskog suvremenog slikarstva, Sebastijan Dračić, predstavit će 9. svibnja u zagrebačkoj galeriji Zen Contemporary Art svoj novi ciklus slika ‘Dimora'. Akademski slikar, koji iza sebe ima desetak samostalnih izložbi i pedesetak skupnih, na novim je djelima radio posljednje četiri godine, a s ovim je ciklusom odlučio zaokružiti svoju stvaralačku priču.

Na izložbi će predstaviti seriju od desetak radova ulja na platnu koji čine zaseban, samostalni projekt – za razliku od ranijih opusa, koji su se tematski i stilski nadovezivali jedan na drugi.

Dračić je, naime, naveliko poznat po specifičnom pristupu prikazivanja prostora ispražnjenog od čovjeka. No, u novi ciklus slika uveo je i ljudsku figuru - ljude u krajoliku, koji ispituju, promatraju prostor kojim se kreću ili su, nesvjesni okoline, uronjeni u svoje misli i radnje. Upravo je zato svoje radove okupio pod imenom ‘Dimora', što je talijanska riječ za prebivalište, mjesto na kojemu osoba živi ili boravi određeno vrijeme, a može se prevesti i kao kuća ili dom.

‘Ljudi su tek gosti, prolaznici kroz ove svjetove, kratkotrajni stanovnici mjesta u kojima ostavljaju tragove svojeg postojanja. Promatraju, pronalaze, mjere i proučavaju, a sav taj trud je zapravo potraga za svojim mjestom pod suncem, svojim domom, svojom kućom. Od prostranstva svemira do dubine zemlje čovjek je obilježio teritorij, koji silno želi spoznati, savladati, obilježiti i prisvojiti. Barem komadić. No, čak i kada uspije u svom naumu, uvijek je to kratkog vijeka i na kraju mu iscuri kroz prste, jer on je ipak samo smrtnik', objašnjava Dračić.

Intenzivan, višegodišnji rad na novoj seriji radova rezultirao je izložbom koja na poseban način otkriva svu dubinu i snagu Dračićeva slikarskog izraza. Kustosica izložbe, Frankica Mitrović Mihić, ujedno i osnivačica Zen Contemporary Art galerije, posebno se veseli što će publici predstaviti ova nova djela u prostoru koji omogućuje intiman i snažan doživljaj umjetnosti.

‘Svojim profiliranim i jedinstvenim likovnim izričajem, Sebastijan Dračić izgradio je reputaciju jednog od najozbiljnijih i najznačajnijih slikara nove generacije. Njegove slike uvijek iznova fasciniraju vizualnom snagom, intelektualnom dubinom i promišljenim pristupom, ostavljajući snažan dojam na svakog promatrača. Ova izložba dodatno osvjetljava svu kompleksnost i raskoš njegova umjetničkog stvaralaštva, nudeći uvid u širinu, kontinuitet i snagu njegova izraza”, ističe Mitrović Mihić te dodaje kako će izložba potaknuti nova promišljanja i ostaviti snažan dojam na svakog promatrača.

Kako kaže, kada stanemo pred Dračićeva djela, ne promatramo samo sliku - promatramo dio sebe u njoj, izgubljeni u vremenu i prostoru, na granici sna i jave.

‘Njegove slike ostaju urezane u sjećanje poput fragmenata sna, podsjećajući nas na krhkost i ljepotu postojanja', opisuje Mitrović Mihić.

Izložba će biti otvorena 9. svibnja u 19 sati u galeriji Zen Contemporary Art (Gradišćanska ul. 30) i ostat će otvorena do 15. lipnja 2025. godine.