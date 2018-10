Jadranka Fatur izabrala je osam omiljenih radova koje možete vidjeti na njezinoj velikoj izložbi u MSU

Retrospektivna izložba Jadranke Fatur u zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti otvara se 11. listopada i prvi put domaćoj javnosti cjelovito predstavlja opus ove najvažnije predstavnice hiperrealizma u Hrvatskoj. Za tportal je tom prilikom slikarica izdvojila osam radova koji su obilježili njezinu 40 godina dugu karijeru te objasnila zašto su joj toliko važni

Ponovno autobiografski sadržaj koji je možda, jer sada je to teško utvrditi, imao neke veze s posjetom Dubrovniku. Lagodni ugođaj ljeta na velikom brodu. Nešto je drugo cilj puta, a brod je samo sredstvo. Ipak, čudesne i nove vizure, ptičja perspektiva, željezna konstrukcija i potpuna suprotnost tome pjenušava voda, more, vjetar. Oduševljenje prolaznošću uspjela sam pretvoriti u trajnost. Detalja je bilo jako puno, tako da se sve počelo pričinjati poput čipke. Sveukupno sam željela sugerirati očaravajući trenutak, pa i male tajne onih putnika nesvjesnih da su promatrani. Činili su se obamrli od veličanstvene dojmljivosti prizora i hipnotizirajućog djelovanja morske pjene i valova. Možda je zato ukupan utisak ornamentalan, kao kod slikara kojega zovu Bruegel cvjetni. Boja je sada ono što me potpuno usmjerava. Oblici se unatoč boji ne smiju izgubiti jer oni obuzdavaju boje, odraze, prštanje i vizualnu raskoš jednoga trenutka. Naučila sam mnogo o bojama radeći ovu sliku jer sam shvatila njihovu kvalitativnu promjenjivost – što ih čini osunčanima a što im dodaje sjenu. Međutim njihova tonska vrijednost ostaje konstanta.

'Anderson's photography', 1982.

Dojmljivi četveromjesečni boravak u SAD-u donio je začudo sliku pomalo mističnog izgleda. To je neočekivano za zemlju snažne i moderne tehnologije, praktičnog života i sportskog duha, toliko da je i mene iznenadilo, pogotovo danas retrospektivno. Snimak je nastao u večernjoj šetnji Kansas Cityjem kroz gotovo prazne ulice. Jedan fotografski dućan obasjan je vlastitim neonom crvene boje, što je bio ujedno njegov naziv. Ime je podsjetilo na Andersenove bajke koje sam voljela čitati, a scena je zračila zagonetnim i irealnim. Učinilo mi se kao neka moja bajka u koju ću umetnuti vlastiti sadržaj. Tako sam i učinila. Slikajući prema ovom predlošku, intervenirala sam u sadržaj izloga stavljajući u njega portret s R.-om. Privlačili smo pažnju u to vrijeme i ja sam to interpretirala zajedničkom slikom u izlogu, jer izloge svi slobodno gledaju, zbog čega je njihov sadržaj na neki način javan. Nismo željeli tu pažnju. Najviše me i danas čudi to da je uspjela fotografija ovoga dućana u opskurnoj ulici. Pomišljam na ekspoziciju koja je morala biti spora i blenda analognog fotoaparata dosta otvorena, a ruka, jer je snimano bez stativa, sigurna. Zadivio me odnos hladnih i toplih boja. Crvena se u središtu slike doslovno žarila, a prema rubovima topli su se tonovi hladili do prigušenog zelenila. U dnu na desnoj strani blistala je jako osvijetljena reklama za neki japanski motor. Smatram je jednom od svojih najdražih slika, možda i zbog priznanja bliskosti s R.-om.