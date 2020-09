‘Ja od jutra nisam stao’ najbolja predstava 44. Dana satire Fadila Hadžića

U Kerempuhu je svečanom dodjelom nagrada zatvoreno ovogodišnje 44. izdanje festivala Dani satire Fadila Hadžića

Na svečanoj dodjeli nagrada kojom je u subotu u Kerempuhu zatvoreno ovogodišnje, 44. izdanje festivala Dani satire Fadila Hadžića, predstava ‘Ja od jutra nisam stao’ odnijela je još i nagrade za najbolji tekst Uni Vizek, Jerku Marčiću za ulogu koju je publika najbolje prihvatila i Marku Makovičiću za najbolju sporednu mušku ulogu.

Predstavu je prosudbeno povjerenstvo u sastavu glumica Dijana Vidušin, redateljica Tamara Damjanović i novinarka Bojana Radović, ocijenilo djelom koje beskompromisno tjera publiku na ozbiljno promišljanje, istodobno nudeći vrhunsku zabavu. ‘Predstava je to u kojoj baš sve - štima: od precizne i promišljene režije, do vrhunskih glumaca koji su se svojim likovima dali do zadnje kapi krvi, suza i znoja’, stoji u obrazloženju pročitanom na dodjeli.

Uz Veliku nagradu Večernjeg lista za najbolju predstavu u cjelini, Uni Vizek je za tekst predstave dodijeljena Nagrada Fadil Hadžić za najbolji tekst, u kojemu je Vizek, kako je rečeno, redajući klišeje ‘stvorila dramski tekst u kojem nema ni mrvice banalnosti’, kreirajući ‘svijet koji je svima u stanju otvoriti oči, pokazati koliko je nepravedan svijet nejednakosti, koliko snage treba da bi se danas i ovdje bilo - žena od karijere’.

Za ulogu Prvoga u toj predstavi, Jerko Marčić dobio je Nagradu Ivo Serdar za ulogu koju je publika najbolje prihvatila, a koja je ‘centralna točka predstave, sidro koje sve druge, podjednako očajne muškarce, drži na okupu’, dok je Nagrada za najbolju sporednu mušku ulogu dodijeljena Marku Makovičiću za ulogu Drugoga, u kojoj ‘zadivljujuće dozira komiku i daje svoj maksimum kao slab, nesiguran i nesretno zaljubljen u muškarac u okrutnom svijetu u kojem vladaju žene’.