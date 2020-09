[FOTO] Domaćom predstavom 'Flex' započeli 44. Dani satire u Kerempuhu

Predstavom UO Punctuma i KunstTeatara 'Flex' u subotu su Satiričkom kazalištu Kerempuh počeli 44. Dani satire

'Flex je privatna agencija za zaštitu podataka i povremeno nekretnina u vlasništvu istoimenog vlasnika. Nije to agencija koja definira tržište, nije to agencija koja probija granice i uglavnom nije firma koja se zalaže za prava radnika. To je firma. Privatna firma za uzdržavanje ukućana i suučesnika u glavnoj aktivnosti ove firme, a to je rad.

Rad čini čovjeka ako čovjek čini rad. Rad ili RAD je skraćenica za Rezignirajuća agencijska dinamika. Za samom zaštitom podataka dolazi i do redefiniranja pojma i poimanja identiteta. Tisuću devetsto četrdeset i treće godine uspostavljeno je sljedeće: 'Identitet je definiran bojama teme na zaslonu mobitela.'

Identitet je danas kao virtualna valuta. Možda ga imaš, ali to ne znaš ili znaš da ga imaš pa možeš s njim kupiti maramice na trafici u centru grada', navodi se u opisu predstave redatelja Ivana Penovića.

U predstavi kojom su u subotu otvoreni 44. Dani satire Fadila Hadžića glume Domagoj Janković, Karlo Mrkša, Bernard Tomić, Pavle Vrkljan, Matija Čigir.