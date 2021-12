Izložba 'Čin nestajanja: Prostor, tijelo, identitet' umjetnice Valerie Wolf Gang

otvorenje izložbe ČIN NESTAJANJA: Prostor, tijelo, identitet umjetnice Valerie Wolf Gang održat će se u petak, 3. prosinca u Galeriji SC s početkom u 19 sati. Izložba je otvorena do 21. prosinca, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati

Razvoj hiper-tehnološkog društva 21. stoljeća izazvao je potrebu za redefinicijom tijela koje postaje decentralizirano u digitalno tijelo i digitalni identitet, dok je suvremeno digitalno doba zahtjevalo nove pojmove poput posthumanizma i transhumanizma koji su postali predmetom suvremenih filozofskih i znanstvenih rasprava, stoji u najavi.