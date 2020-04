Nakon zbirke priča 'Tumačenje snova', ovjenčane Nagradom Janko Polić Kamov Hrvatskog društva pisaca, spisateljica, urednica i prevoditeljica Ivana Rogar u izdanju OceanMora upravo je objavila svoj prvi roman, 'Grad, pepeo', čija priča o izoliranoj disfunkcionalnoj obitelji koju je zadesila neimenovana nevolja podsjeća na aktualnu situaciju pandemije koronavirusa. Rogar smo tim povodom ispitali sve o knjigama, a otkrila nam je, među ostalim, priču koja ju je zapanjila, 'mladu i neiskusnu', te ju potaknula da i sama počne pisati, ali i za koja dva domaća naslova smatra da su nepravedno zapostavljeni

Knjiga koju trenutno čitam

Vratila sam se doktoratu koji sam davno upisala, a zatim odustala iz financijskih razloga. Tema mi je iz teorijske psihoanalize i trenutno čitam knjigu 'Etika Realnog: Kant i Lacan' slovenske psihoanalitičarke Alenke Zupančič.

Knjiga koja mi je promijenila život

Na postoji knjiga koja mi je promijenila život iz temelja, kao što bi to trebale činiti knjige za samopomoć. To su uvijek bili mali pomaci u svjetonazoru. Kod svake dobre knjige dogodio bi se mali pomak, osvještenje kojeg možda u tom trenutku i ne bih bila svjesna, ali bi se zapekao negdje u meni. Možda me najviše odredila Faulknerova zbirka priča 'Siđi, Mojsije' jer me zapanjila, mladu i neiskusnu, time što je bila istovremeno složena i zahtjevna, a iznimno duhovita. Dotad sam humor poistovjećivala s laganom književnošću Kishona i ne tako zahtjevnom Marka Twaina. Prva priča iz te zbirke, 'Bijaše', bila mi je pravo otkriće i tu mi je bilo jasno da ja želim ljudima raditi ono što je Faulkner učinio meni: oduševljavati ih pisanjem. Ali sad, uspijevam li u tome - ne bih komentirala.

Knjiga koju bih voljela da sam napisala

Voljela bih znati pisati kao Samuel Beckett. Kroz tišinu i kroz banalno govoriti o bijedi čovjekova stanja. Fascinira me kako njegov minimalizam i paradoks dovode do nečeg velikog i značajnog.

Knjiga koja je na mene najviše utjecala

Literatura koja je formirala moj današnji svjetonazor je kritička teorija s kojom sam se upoznala na studiju: Althusserov marksizam, feminističke knjige bell hooks i Juliet Mitchell i postkolonijalna kritika Gayatri Chakravorty Spivak.