Andrija Škare otkrio nam je koji ga strip redovito rasplače i koju knjigu poklanja onima koje želi 'navući' na čitanje

Književnik i novinar Andrija Škare, kojeg znamo, među ostalim, kao jednog od pokretača programa 'Tko čita', platforme za afirmaciju autora rođenih nakon 1980., kao voditelja tribine 'Slušaj me' te kao autora zbirke priča 'Društvene igre' iz 2017., nedavno je objavio svoj prvi roman. 'Dva prsta ispod gležnja' počeo je, kaže, pisati prije desetak, možda čak i prije 15 godina, a u njemu glavnu junakinju, Moniku, pratimo od tinejdžerske do odrasle dobi. Škaru smo ovim povodom priveli na naš ispit o knjigama

Novu, petu knjigu Andrije Škare, ujedno i njegov prvi roman, 'Dva prsta iznad gležnja' objavila je Hena com, a urednica Marina Vujčić kaže kako odavno nije imala priliku pročitati štivo koje je toliko feminističko i životno.

Naslov 'Dva prsta iznad gležnja' odnosi se na poziciju tetovaže glavne junakinje Monike, neobičnu po tome kako je tamo dospjela i kako ju je od tinejdžerske do odrasle dobi pratila kroz život i na njega utjecala. Od autoriteta neliberalne politike i naizgled liberalnih roditelja, neizlječivih bolesti koje prepolove obitelj, odvajanja od prijatelja koji to prestaju biti, ljubavi koje se čine konačnima dok ih neke nove ne demantiraju, do traženja seksualnog i svakog drugog identiteta kojim se dokazuje zrelost i samostalnost, Škarin roman opisan je kao majstorska priča o jednom odrastanju, o mladosti koja je sazrijevala paralelno s mladom hrvatskom demokracijom. Uz nju ide i neprestani soundtrack formativne glazbe koja kao' zvučna, emotivna i svjetonazorska kulisa gradi i osobe i svjetove, povezujući ih i razdvajajući kao jedini pouzdani lajtmotiv postojanja koji će nadživjeti i popratiti sve životne izazove'.

Knjiga koju trenutno čitam

Nažalost ili na sreću, uvijek više od jedne. Nažalost jer je biti u više od jedne knjige u momentu ipak mrvu šizofreno, a na sreću zato što tako barem malo lakše tažim glad. Ili samoga sebe zavaravam takvim tumačenjem. Trenutačno su na repertoaru majstor Neven Ušumović i njegova nova knjiga 'Zlatna opeklina', stari znanac John Fante i 'Snovi sa Bunker Hila' i jedinstveni Cees Nooteboom i njegova '533 dana'.

Knjiga koja mi je promijenila život

Možda je patetično reći 'svaka u koju sam se zaljubio', ali istina je nekad patetična, što se tu može. Strašno je mnogo knjiga u koje sam nepovratno zaljubljen i svaka od njih me barem malo pomaknula, izmjestila, barem mi mrvicu promijenila život. Ionako ne vjerujem u neke velike promjene (ne vjerujem u njih i bojim ih se), važnije su mi ove sitne, svakodnevne, koje se s vremenom mogu pokazati kao ključne. Sigurno me promijenio Salinger, pa Irvnigov 'Svijet po Garpu', McEwanovo 'Okajanje', 'Bijeli zubi' Zadie Smith, 'Potresno djelo nesigurna genija' Dave Eggersa… eto me opet u zamci nabrajanja, a rekao sam da neću!

Knjiga koju bih volio da sam napisao

Ona koja je nekome promijenila život. Niti jedna konkretna, a opet sve one koje volim. Na sve njih ionako polažem pravo, sve su one moje. Veliko je to bogatstvo.