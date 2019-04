Finski književnik Tommi Kinnunen u Zagrebu predstavio svoj nagrađivani roman

Finski književnik Tommi Kinnunen boravio je u ponedjeljak u Zagrebu, gdje je kao gost nakladnika Hena com predstavio hrvatski prijevod svojeg nagrađivanog romana 'Na križanju četiriju cesta', u kojemu kroz priču o nejednakosti, otuđenju i tajnama triju generacija koje su odrastale u istoj kući ispisuje stogodišnju povijest Finske

Knjiga, kao i povijest te obitelji, počinje s Mariom, izuzetno samostalnom i snažnom ženom koja je na koncu 19. stoljeća bila samohrana majka, obrazovala se za primalju, tvrdoglavo premostila sve društvene prepreke i uspjela se izboriti za dostojanstven život. Bila je i prva žena koju su seljani vidjeli da vozi bicikl, a Kinnunen je otkrio da je i priča o biciklu istinita, kao što je i Lahjina profesija fotografkinje također profesija koja pripada njegovoj obitelji.

Ipak, nikako nije želio da to bude povijesna priča njegove obitelji, napomenuo je pisac: želio je naprosto zabilježiti i one priče koje obično ostanu neispričane, jer su na neki način neugodne.

'Svaka obitelj ima svoje poznate priče. To su priče koje se pričaju za stolom dok gulimo krumpir i jedemo meso. To su priče koje govore o ljudima kojima sve polazi za rukom i sve uspiju ostvariti. Priče u kojima djeca na kraju dana prije spavanja kažu: 'Hvala tata, bio je to predivan dan'', rekao je Kinnunen. 'Ali u svakoj obitelji postoje i one druge priče. Svaka obitelj ima ujaka koji je nestao ili tetu koja se ubila. Uvijek kažemo da ćemo o tome pričati kasnije, ali se o tome ipak nikada ne priča. To su isto priče koje treba ispričati', dodao je.

Knjigu je odlučio ispričati iz ženske, feminističke perspektive, 'jer su priče muškaraca napisane već milijun puta': 'U svakoj kulturi ima ljudi koji nikad nemaju pravo na glas, i ima puno priča koje nikada ne ispričamo do kraja. I takve priče moramo isto zabilježiti', kazao je. Njegovi su likovi svojevrsni društveni outsideri, 'ali svi smo mi outsideri', rekao je nadalje pisac: 'Ja sam se uvijek osjećao kao čudak, gdje god se nalazio. Ali to uopće nije nešto tužno. Mislim da je divno da svatko od nas ima nešto što ne može potpuno nekome drugome objasniti'.