Gregur predstavio roman o temi koja je u domaćoj književnosti dosad bila prešućena

Roman Marka Gregura 'Mogla bi se zvati Leda', koji iz muške perspektive progovara o čežnji za djetetom para koji ga biološki ne može imati i njegovoj sizifovskoj borbi s birokracijom prilikom pokušaja usvajanja, predstavljen je u utorak u Zagrebu kao hrabra književna avantura u tu bolnu problematiku, koja bez patetike i uz dozu humora otvara nove prostore u hrvatskoj književnosti

'Ta knjiga priča o onome što se naziva mozaikom života, i to bez patetike i uopćavanja, miješajući tonove nostalgije i melankolije s ljutnjom i razočaranjem', kazao je Lokotar.

Istaknuo je kako je riječ o nagrađivanom autoru koji je veliku pozornost javnosti privukao s dvije izuzetno zanimljive knjige kojima otvara nove prostore u hrvatskoj književnosti. Prva je povijesni roman o Koprivnici 17. stoljeća 'Kak je zgorel presvetli Trombetasicz' (2017.), specifičan po tome što je to tek treći roman napisan na kajkavskome.

O knjizi, objavljenoj u izdanju nakladnika Hena com, uvodno je na predstavljanju u Vinyl baru govorio urednik Kruno Lokotar.

Pišući o čežnji za djetetom, Gregur uspijeva ispisati knjigu koja neće inzistirati na tome da je obitelj jedini smisao, da je dijete jedini smisao, i da su parovi bez djece neostvareni: 'Premda drži do tradicionalne obitelji, Gregur to uspijeva izbjeći. To je normalna knjiga koja govori o jednome paru, jednom slučaju, koja nema pretenzije da generalizira', rekao je Lokotar.

Gregur je otkrio kako je riječ o autobiografskoj priči koja se na prvoj razini bavi pokušajima mladog bračnog para da dobije dijete, u prvome redu prirodnim putem. 'To je bila jedna tema koja me se doticala kao prvo na privatnome planu, a također mi je bilo jasno da je to jedna gotovo tabu tema, nešto o čemu se ne govori a trebalo bi', kazao je autor.

Pisati jednu takvu intimnu ispovijest i potpuno se ogoliti nije mu predstavljalo problem: 'Dapače, bilo mi je čak i olakšanje da ne moram više stalno objašnjavati, osjećao sam se kao da je neki teret skinut s mene. Bilo mi je jasno da je jedini način za pisati o tome u potpunosti se ogoliti', rekao je pisac.

U početku je samo pisao bilješke bez ideje da je to što piše zapravo roman. Ispisao je gotovo polovicu teksta u fragmentima, da bi onda shvatio da bi bilo najbolje da i ostane u fragmentarnoj formi. 'Bilo mi je važno da priče o kojima pišem ne budu važne samo kao intimne priče, već sam ciljao na trenutke, događaje, atmosferu grada u čemu bi se mogli prepoznati i drugi', napomenuo je.